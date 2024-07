I viaggiatori singoli classificano Singapore come la destinazione numero uno per il 2024

momento della lettura: 2 minuti

Singapore è al primo posto come migliore destinazione per chi viaggia da solo nel 2024

Singapore è classificata come una delle migliori destinazioni per chi viaggia da solo nel sud-est asiatico da Lonely Planet. Conosciuta per la sua sicurezza, accessibilità, infrastrutture e popolazione di lingua inglese, Singapore offre un ambiente ideale per gli avventurieri solitari alle prime armi che cercano di avventurarsi in altre parti del sud-est asiatico.

Perché Singapore?

Sicuro e di facile accesso

Singapore ha una buona reputazione in termini di sicurezza, il che garantisce tranquillità a chi viaggia da solo. Le infrastrutture della città-stato e l'efficiente sistema di trasporto pubblico, compreso il sistema Mass Rapid Transit (MRT), garantiscono spostamenti senza problemi. Il costo accessibile dei viaggi del sistema di trasporto rapido di massa consente agli esploratori solitari di raggiungere varie attrazioni senza spendere molti soldi.

Delizie culturali e culinarie

I viaggiatori attenti al budget possono gustare pasti a prezzi accessibili presso i numerosi centri ambulanti sparsi in tutta l'isola. Oltre alla scena culinaria, Singapore ospita gioielli culturali come il tempio Thien Hock Keng, il più antico tempio cinese, la famosa Moschea del Sultano e la Park View Square di ispirazione gotica, tutti con ingresso gratuito.

Infrastrutture e lingua

Le infrastrutture ben sviluppate di Singapore, insieme a una popolazione prevalentemente di lingua inglese, la rendono una destinazione facile per chi viaggia da solo. La rete di attrazioni ben collegata della città riduce la necessità di lunghi viaggi, rendendo l'esplorazione facile e divertente.

Confronti con altre destinazioni

Oltre a Singapore, l’elenco comprende altre destinazioni nel Sud-Est asiatico per chi viaggia da solo, tra cui Malesia e Vietnam. Penang in Malesia è nota per il suo vivace cibo di strada e la scena artistica, mentre Da Nang in Vietnam è nota per le sue spiagge tranquille e i caffè accoglienti.

Rifugio

Un recente rapporto di Forbes Advisors ha classificato Singapore come la città più sicura per i turisti, citando bassi rischi legati a disastri naturali, sicurezza sanitaria, sicurezza delle infrastrutture e sicurezza digitale. Questo riconoscimento rafforza la posizione di Singapore come destinazione principale per i viaggiatori singoli che cercano un'esperienza sicura, confortevole e produttiva.

Esplora Singapore

Con la sua combinazione di sicurezza, accessibilità, ricchezza culturale e diversità culinaria, Singapore sta emergendo come la scelta principale per chi viaggia da solo per la prima volta nel sud-est asiatico. Che si tratti di esplorare templi storici, gustare cibo delizioso o esplorare la città con facilità, gli avventurieri solitari troveranno sicuramente Singapore una destinazione accogliente e gratificante.