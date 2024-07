I problemi di Chicken Inn continuano – Zimbabwe Independent

Dieci minuti prima della fine della partita, il difensore Lincoln Mangera è stato ammonito dall'arbitro Mahka Magara per gioco duro sul sostituto Eric Dambo.

La VITTORIA continua a sfuggire al Chicken Inn che è stato costretto a pareggiare a reti inviolate in uno scontro poco entusiasmante della Castle Lager Premier League al Luveve Stadium domenica.

Dieci minuti prima della fine della partita, il difensore Lincoln Mangaira ha ricevuto un cartellino rosso dall'arbitro Mahaka Magara per gioco duro con il sostituto dell'Herenthal Eric Dambo.

L'ultima volta che i GameCocks hanno raccolto il massimo dei punti all'inizio del mese scorso al Luveve Stadium e le loro ultime due partite sono state in trasferta contro Ngezi Platinum Stars e Bikita Minerals.

La squadra ha sprecato diverse occasioni che avrebbero potuto aiutarla a ottenere la vittoria, poiché Brian Moza non è riuscito a respingere il suo tiro dal limite dell'area al sesto minuto.

Due minuti dopo, il giocatore del Brighton Makuba ha tirato una palla che è rimbalzata sulla traversa e il capitano Zolani Ndlovu ha commesso un errore bloccando il suo tiro al 24 'dopo che Joseph Chitavira aveva bloccato il suo tiro.

Per non essere da meno, Clemence Zimondi dell'Herentals ha avuto un'occasione all'inizio del secondo tempo ma ha tirato a lato.

Nel secondo tempo gli eventi oscillano da una parte all'altra, ma i gol non arrivano.

Il vice allenatore del Chicken Inn Funjay Quashie ha espresso il suo disappunto.

“Abbiamo perso punti in casa”, ha detto Kouachi. “La prestazione è stata buona in alcuni momenti, ma penso che avremmo dovuto decidere la partita nel primo tempo. Abbiamo visto molte occasioni perse. Abbiamo creato molte occasioni, ma il tasso di conversione è stato alto. povero. È brutto, è meno. È uno standard della Premier League che a volte non dovremmo edulcorare le cose, ma piuttosto chiamarle con il loro nome proprio.

Per quanto riguarda la squadra dell'Herenthals, il suo allenatore Paul Benza ha espresso la sua soddisfazione per il pareggio.

“Abbiamo preso un punto contro una squadra molto forte perché vincere o pareggiare contro il Chicken Inn non è facile, quindi per noi è un punto guadagnato”, ha detto Benza.

Herentals è rimasto imbattuto per 10 partite prima di perdere contro Ngezi Platinum Stars lo scorso fine settimana.

Chicken In: D Bernard, M Charamba, L Mangera, B Makoba (D Alpha 89), D Garisha (B Rindo 74), C Magica (G Mtongamiri 79), B Moza (Mtchanika 85), C Tolani. ,Chinda, X. Ndlovu, I. Mapono

Herenthals: T Chicosi, W Kabomha, Z Rojocho, G Chitaveira, T Mobomha, P Ferri, B Chota (E Dumbo 46'), R Canavhete (Maliselo 46'), T Penza, I Penza (P Magarira 46'). Ha Chimidza (Dacca 87')