I direttori doganali nei paesi ECOWAS discutono dell’implementazione del sistema SIGMAT per migliorare l’efficienza commerciale

I direttori generali delle dogane di Benin, Costa d'Avorio, Ghana, Nigeria e Togo si sono incontrati a Lomé, Togo, il 24 e 25 giugno 2024, per sviluppare una strategia per l'attuazione del sistema di merci in transito interconnesse (SIGMAT) lungo il Corridoio Abidjan-Lagos.

L'incontro, ospitato dalla task force per la liberalizzazione del commercio dell'ECOWAS, mira ad affrontare le barriere commerciali identificate durante una riunione ministeriale di alto livello a Cotonou nell'ottobre 2023.

Rappresentanti degli Stati membri del corridoio, All'evento hanno partecipato il gruppo di lavoro ETLS e la direzione dell'Unione doganale e della tassazione della Commissione ECOWAS. Il signor Beguindelwe, direttore delle operazioni doganali presso AKAYA, ha dato il benvenuto ai partecipanti a nome del commissario togolese per le dogane e le accise, sottolineando l'importanza dell'automazione dei processi di transito per l'integrazione regionale.

La signora Masandji Letsie Toure, rappresentante del commissario per gli affari economici e l'agricoltura, ha ringraziato il Togo per aver ospitato l'incontro e ha sottolineato il ruolo fondamentale che il Togo svolge nella promozione del commercio di transito regionale.

Il dottor Mohamed Ibn Chambas, presidente della task force ETLS, ha sottolineato il fermo impegno dell’ECOWAS a favore della libertà di movimento e dell’integrazione economica. Ha sostenuto l’iniziativa Sigmat per migliorare la sicurezza del transito e la mobilitazione delle entrate doganali, sottolineando il sostegno della task force per il suo pieno dispiegamento negli stati membri dell’ECOWAS.

Dopo ampie discussioni, le amministrazioni doganali hanno deciso di mettere online l’hub SIGMAT entro settembre 2024. Hanno inoltre invitato la commissione ECOWAS a facilitare le sessioni di formazione e sensibilizzazione SIGMAT e a garantire l’integrazione di tutti gli Stati membri nel sistema entro la stessa scadenza. Inoltre, hanno proposto la creazione di un sito web SIGMAT, concentrandosi sulla sua capacità di aumentare la trasparenza nei trasferimenti e facilitare gli scambi.

L’incontro si è concluso con un rinnovato impegno a semplificare le procedure di transito, stimolare il commercio regionale e sostenere la crescita economica in tutta l’Africa occidentale attraverso una maggiore cooperazione doganale e integrazione tecnologica.