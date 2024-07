Huawei ruba i riflettori alla fiera ChinaJoy con la sua promozione HarmonyOS Next per attirare i giocatori

La sua campagna HarmonyOS si è distinta Shenzen Huawei, il principale produttore e distributore di prodotti in Cina, ha aperto il suo padiglione centrale al ChinaJoy all'interno del nuovo Centro espositivo internazionale di Shanghai nel suo primo anno.

03:04 Lo smartphone Harmony OS di Huawei può competere con Android di Google e iOS di Apple? Lo smartphone Harmony OS di Huawei può competere con Android di Google e iOS di Apple?

Lunghe file in fila in quattro sezioni separate presentavano questi titoli iconici presso lo stand HarmonyOS, mentre i partecipanti aspettavano a ChinaJoy per partecipare ad attività interattive, ricevere regali gratuiti e giocare ai videogiochi sugli ultimi smartphone Huawei.

“È stato emozionante guardare una delle mie partite preferite Naraki: Blade Point Mobile Ed essere in grado di eseguirlo su quello nuovo [mobile operating] “Il sistema è fantastico”, ha detto Xu Xiaoyi, un 25enne residente a Shanghai, che si è unito alla lista d'attesa di Huawei dopo essere andato inizialmente a vedere lo stand NetEase.

Xu ha detto che spera di vedere più titoli stranieri supportati su HarmonyOS Next in futuro, poiché ChinaJoy – che ha avuto un totale di 369.000 visitatori quest'anno, secondo l'organizzatore dell'evento – ha visto un crescente interesse per il lancio della piattaforma mobile e delle app native. creato per il sistema.

La campagna ChinaJoy di Huawei ha mostrato come l'azienda stia creando aspettative per HarmonyOS Next, oltre l'attuale versione della piattaforma Ha distrutto iOS di Apple Come il secondo più grande sistema operativo mobile sulla terraferma nel primo trimestre.

Le persone si riuniscono presso lo stand del colosso giapponese dei videogiochi PlayStation, di proprietà di Sony Interactive Entertainment, alla recente fiera ChinaJoy a Shanghai. Foto: Agenzia France-Presse

HarmonyOS è stato lanciato come alternativa ad Android nell'agosto 2019, tre mesi dopo l'annuncio del governo americano Aggiunta Huawei alla sua lista di entità In base a questa lista nera commerciale, a Huawei è vietato acquistare software, chip e altre tecnologie di origine statunitense da fornitori senza l'approvazione di Washington.

Sony è l'unica azienda tra i tre principali fornitori di console di gioco del settore che continua a mostrare i suoi prodotti a ChinaJoy. Microsoft Nintendo Sono assenti dallo spettacolo da anni.

“Questo è stato il mio primo anno qui e sono arrivato presto… per ricevere il primo lotto di regali ValoranteQiao Ni, un giocatore di videogiochi diciannovenne di Shanghai, desideroso di visitare gli stand degli studi stranieri, ha detto che si aspetta di tornare a ChinaJoy l'anno prossimo.