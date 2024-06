'Hawk Tuah Girl': ecco cosa sapere sulla sensazione virale di TikTok

Una donna di Nashville, nel Tennessee, è diventata virale per i suoi consigli non filtrati sulla camera da letto. Ora il fenomeno globale è apparso in una sincera intervista per strada con gli YouTuber Tim e Dee TV. La sua audace dichiarazione su come “far impazzire un uomo” le è valsa il soprannome di “Hock Tuah Girl”. “Hawk Tuah Girl” è l'ultimo fenomeno su Internet (X, precedentemente Twitter)

Chi è la virale “Hock Tuah Girl”?

Nella clip dell’intervista, diventata virale sui social, alla donna è stato chiesto: “Qual è l’unico movimento a letto che fa impazzire un uomo ogni volta?” Lei rispose: “Oh, devi dargli quel falco e sputarci sopra, mi capisci?” La sua risposta non convenzionale ha scatenato un dibattito online, mentre i netizen cercavano di scoprire la sua identità.

Anche se il significato esatto di “Hawk Tuah” rimane un mistero, la sua risposta ha scatenato un festival di meme su Internet. Molti hanno iniziato a creare versioni modificate della clip virale. Nel mezzo della sua ritrovata fama, ha ricevuto elogi online per la sua intervista, che è stata condivisa per la prima volta l'11 giugno. Da allora il video è stato ricondiviso su varie piattaforme di social media. Tuttavia, nonostante gli sforzi degli utenti della rete, la sua identità rimane un mistero.

Leggi anche: Taylor Swift denuncia gli hater e pubblica la presunta canzone di Kim Kardashian dal vivo durante il tour di Era a Londra

“Vorrei essere l'unico ad innamorarsi di lei, ma immagino che lo abbia fatto tutto il mondo”, ha scritto un TikToker. Poiché il suo titolo è rimasto in cima alle ricerche di Google per settimane, molti hanno iniziato a vendere prodotti “Hawk Tuah Girl”. In una svolta scioccante degli eventi, qualcuno si tatuò la frase.

“Hawk Tuah Girl” ha iniziato a fare tendenza anche su X, ex Twitter, con un utente che ha scritto: “Penso di aver trovato l'unica possibilità di redenzione per Bud Light! Devono assumere questa ragazza”. Un altro ha scherzato: “Interessante come ha unito tutti”.