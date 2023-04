Gucci apre il concept “Gucci Salon” a Los Angeles

Gucci, il marchio di lusso italiano del Gruppo Kering, ha appena aperto il primo “Gucci Salon” al mondo a Los Angeles. Ospitato nell’ex negozio Marc Jacobs all’8400 Melrose Avenue, noto per la sua facciata tutta verde, il nuovo concept del marchio di lusso italiano segue il pop-up messo in scena in collaborazione con Adidas lo scorso giugno.

Salone Gucci a Melrose Place, West Hollywood, Los Angeles – Dott

“Ogni salone Gucci è immaginato come la destinazione del lusso per eccellenza, dichiara la casa italiana. I luoghi sono immaginati come flessibili, innovativi e la loro atmosfera si adatta alla cultura di ogni città. Cambiando il linguaggio tradizionale e l’esperienza della boutique, ogni salone Gucci desidera offrire il mondo più personale possibile, sempre caratterizzato da intimità e discrezione, e riservato ai clienti invitati esclusivamente su appuntamento.I Saloni sono concepiti come spazi di conversazione creativa, esplorazione e intrattenimento dove si intersecano lusso, patrimonio, artigianato e creatività.

Ispirato all’eredità di Hollywood e al primo negozio Gucci aperto a Los Angeles nel 1968 su Rodeo Drive, il Gucci Salon in Melrose Place a West Hollywood è stato progettato dallo scenografo e regista italiano Gideon Ponti, collaboratore di lunga data di Gucci.

In questo spazio, unico nel suo genere, “lo spirito di una casa privata si fonde con lo splendore di un set cinematografico”, aggiunge la casa italiana. Tessuti lussuosi e finiture lucenti si mescolano a raffinati toni avorio. I pezzi più eccezionali di Gucci, quelli in il concetto di negozio di viaggio Valigeria, che include pelli pregiate, gioielli e orologi raffinati, accessori e collezioni di collezioni personali di alta gamma, oltre a abiti da sera e abiti.

Il sontuoso interior design e “Hollywood” del primo “Gucci Salon” di Los Angeles – Dr

Teatrale in stile, l’arredamento del salone Gucci di Melrose Place ricorda con i suoi lampadari di cristallo di grandi dimensioni, colonne a specchio, tendaggi drappeggiati, scelta di tessuti e finiture laccate, e l’età d’oro di Hollywood. Ogni stanza è stata progettata con un cenno ai set cinematografici e ai camerini delle star.

Per anticipare le esigenze dei clienti di Gucci, la casa aggiunge “il desiderio di offrire anche una certa flessibilità e modularità nel suo design per reinventarsi costantemente e adattarsi a tutte le personalità”.

Oltre alle opzioni di personalizzazione offerte, il salone Gucci di Melrose Place rivelerà anche una selezione di articoli esclusivi offerti ai clienti durante eventi speciali, con disponibilità limitata.

La storia di Gucci a Los Angeles risale al 1977, quando Aldo Gucci, figlio del fondatore Guccio Gucci, aprì il primo spazio sopra il negozio Gucci a Beverly Hills, che secondo l’italiano era considerato “il posto più lussuoso al mondo in cui fare acquisti”. marca.

Soprannominato Gucci Galleria, il locale proponeva pezzi unici in un ambiente di squisita raffinatezza, che ha poi ispirato l’arredamento dell’ex negozio Gucci sulla Fifth Avenue, a New York, aperto nel 1980. Una clientela selezionata in ascensore in cristallo e bronzo, si apre con una chiave in ottone rivestita in pelle.

Il decoratore del primo salone Gucci a Melrose Place, Los Angeles – Dr

Altri spazi per i saloni Gucci saranno istituiti durante tutto l’anno nei negozi Gucci, in particolare a New York, Parigi, Londra, Milano, Dubai, Hong Kong, Shanghai, Taipei e Tokyo.

La notizia arriva quando il marchio ha registrato un calo delle vendite nel 2022, con un calo delle vendite del 14% nel quarto trimestre. Un periodo che ha coinciso con l’addio di Alessandro Michele, direttore creativo del brand dal 2015, sostituito poi da Sabato de Sarno.