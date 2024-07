Google TV Streamer potrebbe avere Ethernet e Thread

Abbiamo rivelato come sarà Google TV Streamer all'inizio di questa settimana e ora sono emerse alcune specifiche iniziali.

Google TV Streamer potrebbe essere arrivato alla FCC venerdì. Tuttavia, non è apparso sotto il solito account Google (A4R). Piuttosto, è apparso sotto Quanta Computer (HFS-GRS6B), che in precedenza aveva realizzato Pixelbook, Pixel Slate e Pixelbook Go.

Il nome del modello GRS6B corrisponde al solito sistema di Google che inizia con la lettera “G” seguita da quattro caratteri alfanumerici. Nessun adesivo E, con adesivo FCC ID inciso al laser [the] “parte inferiore” del dispositivo e l'illustrazione è coerente con altri prodotti originali.

La configurazione del test è generalmente chiamata “dispositivo wireless” e prevede la connessione alla TV tramite un cavo HDMI, con i cavi Ethernet e USB mostrati. Ciò potrebbe indicare la presenza di porte USB-C ed Ethernet su Google TV Streamer.

Oltre al diagramma, c'è questa menzione: “La modalità di connessione completa (porta Ethernet collegata al punto di accesso WLAN e porta HDMI collegata alla TV) e la modalità standalone sono verificate.”





In termini di potenza, non è chiaro se sia presente una seconda porta USB-C o se Google utilizzi una presa cilindrica, che è ciò di cui hanno approfittato i recenti dispositivi domestici intelligenti dell'azienda.

Questo dispositivo esegue Android dove è stato sfruttato “adb” (Android Debugging Bridge) durante il processo di test.





Per quanto riguarda le radio, ci sono:

Bluetooth

WiFi 2,4GHz 802.11b/g/n,

Wi-Fi 5GHz 802.11a/n/ac

corda





Thread Radio, come sulla serie Pixel 9, consentirà a Google TV Streamer di parlare direttamente con i dispositivi domestici intelligenti compatibili. Ad esempio, puoi impartire un comando all'Assistente Google utilizzando un dispositivo di controllo vocale, che per quanto ne sappiamo non è ancora apparso nell'organismo di regolamentazione.

Non c'è UWB, il che sarebbe stato fantastico per Tap to Cast su questa grande superficie a forma di pillola. Indipendentemente da ciò, se Google TV Streamer finisce per avere più di un HDMI con 1-2 porte USB-C ed Ethernet, Google sfrutta appieno il fattore di forma senza adattatore.