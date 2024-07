Google sta abbandonando il supporto per la versione di Android vecchia di quasi 10 anni

Ricordi Android Lollipop? Questa versione del sistema operativo Android è stata introdotta nel giugno 2014 al Google I/O ed è stata rilasciata cinque mesi dopo tramite aggiornamenti wireless. Il primo telefono a venire preinstallato con il sistema operativo Lollipop è stato il Nexus 6 prodotto da Motorola. Oltre ad essere conosciuta come “candy”, questa versione di Android iniziò come la quinta major release del sistema operativo e includeva Android 5.0 e Android 5.1.1.

Ciò che rende questa la versione più vecchia di Android oggi è la notizia che Google ha ufficialmente smesso di supportarla. Ciò è stato ottenuto grazie all'annuncio di Google che non aggiornerà più Google Play Services per i dispositivi Android Lollipop. Attualmente, meno dell'1% dei possessori attivi di dispositivi Android utilizza le versioni 5.0-5.1.1 del sistema operativo Android. L'interruzione del supporto per Android Lollipop consentirà agli ingegneri di Google di concentrarsi sulle versioni più recenti del sistema operativo in grado di eseguire funzionalità ancora in uso oggi. Ciò consente inoltre a Google di concentrarsi sul miglioramento dei suoi dispositivi più efficienti.

Il primo telefono con Android 5.0 preinstallato è stato il Nexus 6. | Credito immagine – PhoneArena

Questa notizia non significa che il tuo dispositivo Android con Lollipop smetterà di funzionare. Significa semplicemente non aspettarsi aggiornamenti di sicurezza, nuove funzionalità e compatibilità con alcune app Google che richiedono servizi Google. Lo scorso luglio, Google ha interrotto il supporto per Android 4.4, noto anche come KitKat. La pagina di supporto è stata aggiornata Si noti che Google Play Services è attualmente supportato su dispositivi con Android 6.0 o versioni successive, ovvero Marshmallow.