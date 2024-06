Gli ottavi di finale iniziano con la sfida tra Italia e Germania

L'italiano Mattia Zaccagni, segna il pareggio contro la Croazia, il 24 giugno 2024, a Lipsia, in Germania. Peter David Gosek/AP

Dopo due giorni senza partite in Germania, gli Europei 2024 riprenderanno sabato 29 giugno, con l'inizio delle partite ad eliminazione diretta. Gli Azzurri, campioni in carica, apriranno gli ottavi di finale affrontando la Svizzera alle sei di sera a Berlino. Alle nove di sera, nell'ovest del Paese, i tedeschi affronteranno la Danimarca a Dortmund.

Leggi anche: Lo sport in diretta dal “mondo” Aggiungi alle tue scelte

Poco convincente nella fase a gironi (una vittoria, un pareggio e una sconfitta), l'Azzurra avrà molto da fare per eliminare la Svizzera e raggiungere i quarti di finale. I compagni di squadra di Xherdan Shaqiri sono andati vicini a finire primi nel proprio girone, ma hanno subito un gol tedesco ai supplementari, che li ha riportati al secondo posto. I due paesi confinanti si trovano nella parte della classifica considerata “meno costosa” e non incontreranno Francia, Portogallo e Spagna prima della finale.

Sul loro territorio, il compito dei tedeschi non sarà facile nemmeno per i danesi. A parte il successo iniziale contro la Scozia (5-1), i tedeschi non si sono rassicurati contro Ungheria e Svizzera: la loro squadra forte ha ancora difficoltà a giocare insieme. I danesi si affideranno all'attaccante del Manchester United Rasmus Hoglund o all'esperto Christian Eriksen come spoiler. È possibile che la vincente di questa partita incontrerà la Spagna nel turno successivo.

Programma sabato 29 giugno

Svizzera – Italia: ottavi di finale dalla parte “bassa” della classifica, allo Stadio Olimpico di Berlino. Visto su beIN Sports 1.

Germania – Danimarca: ottavi di finale nella parte “alta” del girone, al Signal Iduna Park di Dortmund. Visto su beIN Sports 1.

Dipartimento Sport

Riutilizza questo contenuto