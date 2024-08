Gli astronomi hanno scoperto un pianeta che non dovrebbe esistere

Nel giro di diversi miliardi di anni, il Sole si espanderà fino a raggiungere dimensioni diverse volte superiori a quelle attuali, coprendo i pianeti interni del sistema solare, compresa probabilmente la Terra. Molti pianeti in altri sistemi affrontano un destino simile man mano che le loro stelle ospiti invecchiano. A priori, questi mondi sommersi non dovrebbero riprendersi. Alcuni anni fa, gli astronomi dell'Istituto di Astronomia dell'Università delle Hawaii fecero la straordinaria scoperta di un pianeta che era chiaramente ancora vivo.

Giganti Rossi

All'inizio della loro vita, le stelle, compreso il nostro Sole, bruciano l'idrogeno in elio nei loro nuclei attraverso reazioni nucleari. Chiamiamo questa fase Sequenza principale. Poi, quando l'idrogeno della stella è quasi completamente convertito in elio, la reazione nucleare diminuisce. La pressione derivante dalla fusione nucleare a sua volta diminuisce, mentre la gravità continua a premere sul nucleo della stella. Sotto l'influenza della gravità, questo nucleo si contrae, mentre gli strati esterni iniziano ad espandersi. Questo processo alla fine fa sì che la stella aumenti di dimensioni e si trasformi in una gigante rossa. Durante questa fase la stella diventa più luminosa e più fredda.

Naturalmente, durante questa fase di espansione, i pianeti in questione sperimentano intense forze di marea, mentre temperature e pressioni sono estreme. Uno che inizialmente era in orbita attorno alla sua stella Viene quindi ingerito o assorbitoMentre i suoi materiali si mescolano con gli strati esterni della stella. Può però succedere che alcuni pianeti sopravvivano nonostante tutto. Questo è particolarmente vero 8Omi bsoprannome FarePianeta di tipo Giove.

“Un sopravvissuto straordinario”

Gli astronomi hanno concluso, sulla base di diversi osservatori, che questo pianeta ruota attorno alla sua stella gigante rossa a una distanza pari solo alla metà della distanza che separa la Terra dal Sole. Inizialmente questa osservazione non fu molto sorprendente. Ma utilizzando le osservazioni delle oscillazioni stellari di questa stella dal satellite TESS, hanno scoperto che questa stella Brucia elio nel suo nucleo. Ciò significa che si è già espanso massicciamente fino a diventare una stella gigante rossa almeno una volta in passato. La stella si era già gonfiata Fino a 1,5 volte la distanza orbitale del pianetainghiottendolo nel processo, prima di ridursi alle sue dimensioni attuali, solo un decimo di quella distanza.

” L’ingestione planetaria ha conseguenze catastrofiche per il pianeta o per la stella stessa, o per entrambi. Il fatto che Halla sia riuscita a rimanere così vicino a una stella gigante che altrimenti l'avrebbe inghiottita rende il pianeta un sopravvissuto eccezionale“, osserva l'astronomo Mark Hone, autore principale dello studio pubblicato su natura.

Come spiegare questa flessibilità?

I ricercatori propongono due teorie principali. La prima suggerisce che il pianeta non abbia effettivamente corso questo rischio di essere inghiottito. Similmente al famoso pianeta Tatooine di Star Wars, che orbita attorno a due soli, il team ritiene che la stella ospite potrebbe effettivamente essere il risultato della fusione di due stelle originali. Forse una simile fusione avrebbe potuto verificarsi Ha impedito a uno di loro di espandersi abbastanza da inghiottire il pianeta.

Un'altra possibilità è che Hala sia appena nata. In altre parole, questa violenta collisione tra le due stelle, ancora ipotetica, potrebbe produrre una nube di gas da cui si è formato il pianeta. In questo caso sarebbe a Pianeta “Seconda Generazione”..

Pertanto, la scoperta di Halla, un pianeta sopravvissuto all’espansione della sua stella in una gigante rossa, mette in discussione la nostra comprensione delle dinamiche stellari e planetarie. Mentre molti pianeti sono destinati a essere inghiottiti dalle loro stelle che invecchiano, Halla presenta un caso unico di resilienza cosmica. Le teorie proposte dagli astronomi, sia che si tratti di una fusione stellare che impedisce l'inghiottimento o della formazione di pianeti dai detriti di tale fusione, illustrano la complessità e le sorprese dell'evoluzione stellare.

Questa scoperta apre nuovi orizzonti sulle interazioni tra stelle e pianeti e sulla possibilità che i mondi sopravvivano in condizioni estreme. Mentre il nostro Sole si avvicina allo status di gigante rossa tra diversi miliardi di anni, tali studi arricchiscono la nostra comprensione dei meccanismi cosmici in atto e dei possibili destini del nostro pianeta. Hala, il pianeta sopravvissuto, simboleggia l'adattabilità e la resilienza della materia celeste di fronte alle gigantesche forze dell'universo.