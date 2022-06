Festival musicale nella veranda sul retro del villaggio di Bercy

Scritto da Karima Ramadan

Dal 21 giugno al 25 agosto, il Bercy Village offre concerti gratuiti a prezzi accessibili, nel cuore della Cour Saint-Emilion, per stupire i visitatori in cerca di evasione e divertimento.

Giovani artisti con talenti emergenti, della scena musicale francese, si alternano sul palco ogni giovedì sera, in una calda atmosfera. Il lancio avverrà in occasione della Fête de la Musique, in onore di tre artisti già noti alla Fête de la Musique del 21 giugno: Illa, ex candidata per The Voice 11, François-Henri e Slim and the Beast.

Questa release vi farà scoprire la cantante MIMAA Giovedì 30 giugno, questa giovane artista francese attinge alle sue origini italiane e spagnole per sfidare le icone del rap e della musica latina. Poi è stata introdotta a un genere musicale, in cui è stata una delle prime artiste: Trap-Latino.

Dopo essersi esibita in musical e in diversi gruppi come ballerina (talento straordinario, Ballando con le stelle), MIMAA ha deciso di intraprendere il suo progetto solista.

Solare, lucente e radicata, MIMAA saprà farti ballare sui loro soprannomi, uno più sexy dell’altro, e farà aleggiare nell’aria una morbida e calda fragranza del Sud.