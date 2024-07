Eufy rinvia il tracciamento dei dispositivi Android alla rete Trova il mio dispositivo

I tracker simili ad AirTag sono arrivati ​​sui dispositivi Android, ma solo due marchi hanno iniziato a vendere i dispositivi. Eufy aveva precedentemente affermato che avrebbe lanciato tracker per la sua rete Trova il mio dispositivo su Android a giugno, ma ora ha tranquillamente rimandato l'iniziativa a una tempistica più incerta.

Ad aprile, Eufy ha annunciato i suoi piani per espandere la sua gamma di tracker SmartTrack su Android, con la società che ha affermato che la versione Link and Card è “attualmente prevista per la disponibilità al dettaglio nel giugno 2024”.

Recentemente, Eufy ha aggiornato Quel posto (Nessuna menzione o nota di modifiche) Da leggere che SmartTrack Link e Card saranno ora rilasciati alla fine del 2024. La pubblicazione ora chiama anche i tracker “SmartTrack per Android”, confermando che i nuovi tracker saranno separati dalle attuali opzioni compatibili con iOS.

Testo del post aggiornato:

Alla fine del 2024, eufy presenterà due nuovi prodotti di tracciamento: SmartTrack Link per Android e SmartTrack Card per Android. Questi due prodotti forniranno una perfetta integrazione con l'app Trova il mio dispositivo per Android, consentendo il rilevamento della posizione globale su tutti gli smartphone Android. Collegamento all'applicazione SmartTrack per Android E Scheda SmartTrack per Android La disponibilità dei prodotti al dettaglio è attualmente prevista per la fine del 2024.

Nessun dispositivo è elencato Sul sito dell'Eufy Tuttavia, sebbene il post sul blog dell'azienda affermi che sul suo sito web sono disponibili “ulteriori informazioni”, non sembra che sia così.

“Fine 2024” non fornisce molte informazioni su quando questi tracker verranno effettivamente rilasciati, ma il ritardo silenzioso suggerisce anche che non siamo particolarmente vicini.

Intanto, Ciottolo b E Chipolo Continua a vendere localizzatori per la rete Trova il mio dispositivo e Eufy vende le proprie opzioni SmartTrack Con supporto per la rete Trova la mia di Apple.

Grazie Davide!

