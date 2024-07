È stato scoperto un continente completamente nuovo

Uno studio recente ha appena ipotizzato la formazione di A “Nuovo continente”. Una formazione molto strana che si è evoluta nel corso degli anni.

Movimento della catena oceanica

La composizione della Terra oggi è molto diversa da quella di poco più di 4 miliardi di anni fa, quando si formò. A poco a poco, i movimenti tettonici hanno modellato il nostro paesaggio, formando finora sette continenti (ma la questione rimane aperta).

A poco a poco, l'Africa e il continente americano si sono allontanati l'uno dall'altro a causa del movimento della dorsale oceanica, dando luogo alla formazione dell'Oceano Atlantico, che continua ad espandersi. Una cresta si erge a nord, separando la Groenlandia dalla Norvegia. Ciò ha causato frammenti e creato diversi clip. Tra questi c'è quello situato tra il Canada e la Groenlandia, che viene chiamato Stretto di Davis. Separa il Mare di Labrador a sud (un ramo dell'Oceano Atlantico) e il Mare di Baffin a nord (che confina con l'Oceano Artico).

La formazione (mancata) di un nuovo continente

Uno studio recente ha appena rivelato le origini della creazione dello stretto Per gli scienziati è ancora molto misterioso (più precisamente, l'isolamento di quell'enorme pezzo che è la Groenlandia in mezzo all'oceano). Nello studio pubblicato sulla rivista ricerca sul Gondwana, Lo impariamo “L’estensione della crosta continentale tra Groenlandia e Canada iniziò 118 milioni di anni fa, alla fine del periodo Cretaceo”. Questa estensione portò alla disgregazione della crosta terrestre e all'inizio di quella che sembra una dorsale oceanica nel Mare di Labrador e nella Baia di Baffin, formatasi circa 61 milioni di anni fa.

Poi un pezzo di Groenlandia si staccò, Allora formò un piccolo continente. Ma il cambiamento della direzione dei movimenti tettonici arresta lo sviluppo della massa continentale, facendola ristagnare in mezzo all'oceano, prima di sprofondare nei mari. Il suo spessore compreso tra soli 19 e 24 chilometri lo rende un protocontinente.

“Il nostro meccanismo specifico per la formazione dei microcontinenti potrebbe essere ampiamente applicabile ad altri microcontinenti in tutto il mondo”. Lo scrive il team di ricercatori nel loro articolo. “Sono necessari ulteriori studi per comprendere il ruolo dei cambiamenti nel movimento delle placche e nella pressione nella nascita del microcontinente”.

Pertanto, questo nuovo studio ci fornisce una migliore comprensione di come si sono formati questi microcontinenti. Studi approfonditi possono rivelare altre formazioni di questo tipo e vedere come si sono formate attraverso il movimento delle placche.