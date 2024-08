E se i tardigradi riuscissero a sopravvivere su Marte?

A volte chiamati tardigradi, sono animali che si muovono lentamente e sono estremofili, cioè in grado di adattarsi e sopravvivere in ambienti estremamente ostili. Se dimostrassero di poter sopravvivere su Marte, gli esseri umani potrebbero trovare un modo per vivere sul pianeta in condizioni migliori.

Esporre i tardigradi sul suolo marziano

Con una lunghezza compresa tra 0,1 e 1 mm, i tardigradi brillano per la loro flessibilità. In effetti, sono in grado di farlo Resiste a temperature estremeOppure la mancanza d’acqua, l’alta pressione o addirittura il vuoto dello spazio e le radiazioni. Questi animali sono quindi i più resistenti sulla Terra, ma resta la domanda: come sarebbe la situazione su Marte? I biologi dell’Università di Poznań (Polonia) hanno cercato di esplorare questo problema nell’ambito del progetto A Studia Pubblicato sulla rivista Life nell'aprile 2024. Ricercatori Riproduce alcune condizioni marziane in laboratorioCioè, quel terreno. Quest’ultimo è in realtà tossico e molto ostile alla vita.

Uno degli obiettivi di varie agenzie spaziali è stabilirsi su Marte. Tuttavia, se il viaggio è di per sé una vera sfida, anche qualsiasi installazione permanente rappresenterebbe un risultato importante. Ricorda che la mancanza di ossigeno, radiazioni e temperature estreme attendono i futuri coloni. Se Queste condizioni possono essere superate Per quanto riguarda i tardigradi, dovresti sapere che anche quelli su Marte sono molto difficili.

Questo terreno infatti contiene perclorato di magnesio e sali tossici Ciò impedisce alle cellule di trattenere l'acqua. Inoltre, questi sali generano sostanze chimiche come il perossido di idrogeno che distruggono le cellule. Tuttavia, secondo l'analisi dei campioni marziani, il suolo marziano Contiene lo 0,6% di percloratoLa sua concentrazione è mille volte superiore a quella presente sulla Terra.

Tasso di sopravvivenza eccezionale

Alcuni batteri sono in grado di resistere a questi perclorati, ma fino ad ora la scienza non sapeva se questo fosse il caso dei tardigradi. Così i biologi polacchi hanno collocato i campioni nel terreno contaminato per otto settimane. Secondo i risultati, L'83% dei tardigradi è sopravvissuto alla soluzione allo 0,10%. Perclorato di magnesio, soluzione dal 29% allo 0,20% e soluzione dal 20% allo 0,25%. I ricercatori hanno quindi concluso che i sali erano tossici per questi animali in una concentrazione superiore allo 0,10%, ma alcuni In grado di sopravvivere a dosi più elevate.

Quindi, lo studio polacco lascia inizialmente capire che l’orso acquatico potrebbe sopravvivere per almeno otto settimane sul suolo marziano. Tuttavia, resta da vedere come questi animali riusciranno a raggiungere questa impresa. I ricercatori ritengono che siano i tardigradi Usa la tecnica dell'ibernazione Di fronte ad un attacco costituito da auto-essiccazione (disidratazione). Un'altra ipotesi riguarda una proteina che è già stata osservata agire sulla resistenza dei tardigradi alle radiazioni.

Studi futuri dovrebbero fornire risposte sulla possibile resistenza in questi animali Fattori combinati di ipossia e radiazioni Con l’idea fissa di aiutare i futuri coloni a vivere su Marte nelle migliori condizioni possibili.