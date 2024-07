Come sono stati valutati i giocatori irlandesi di Loftus Versfeld – The Irish Times

15Jimmy Osbourne

Ha fatto bene alcune cose e a volte sembrava fuori posto nel ruolo di terzino. Nessuna sorpresa. James Lowe è stato bravissimo a leggere il suo obiettivo e a mantenere la compostezza sotto pressione. valutazione: 7

14Calvin Nash

Si limitava alla difesa e al movimento per la maggior parte del suo tempo. Non ha avuto lo spazio e la palla per correre in Sud Africa, ma ha fatto una buona prestazione. valutazione: 7

13Robbie Henshaw

È stato colpito duramente dal capitano degli Springbok Sia Solisi nella fase iniziale. Ma è rimasto impegnato con la palla in mano e ad affrontarla. D’altro canto ha dovuto affrontare alcuni problemi difensivi collettivi. valutazione: 7

12 Bondi Aki

La performance non è stata così dinamica come l'ultima volta che abbiamo suonato in Francia. Abbiamo fatto un buon lavoro difensivo e abbiamo mantenuto la posizione, ma non ci sono stati attacchi seri da parte del centrocampo del Connacht. valutazione: 7

James Lowe mantiene la palla in gioco prima che Jimmy Osborne possa segnare per l'Irlanda. Fotografia: Dan Sheridan/Informazioni

11 James Legge

Ha passato brillantemente la palla a Osborne per il suo gol. Ha fatto tutto da solo per segnare un altro gol annullato. Lui era al centro di tutto. SÌ. Anche Colby ha segnato. valutazione: 8

10Jack Crowley

Ha sbagliato alcuni calci di rigore nel primo tempo, che gli sono costati caro, ma ha gestito bene la situazione, è rimasto resistente anche sotto una pressione tremenda ed è sempre stato in esplorazione. valutazione: 7

9 Craig Casey

Ha dato all'Irlanda il ritmo veloce che desiderava. Radunava i suoi giocatori, li rimproverava ed era sempre un feroce concorrente finché non fu sostituito da Connor Murray dopo che RJ Snyman si infortunò. valutazione: 7

[ South Africa 27 Ireland 20: As it happened ]

1Andrea Porter

Una combinazione di buone prestazioni da un pilastro affidabile. Sono stati assegnati alcuni rigori ma, come sempre, la prestazione è stata buona negli scontri e la squadra è stata forte in campo. valutazione: 8

2 Dan Sheehan

Il primo tempo è ricco di contropiedi su tutto il campo. Ma non c'era molto spazio e lui è stato quasi portato via dal gioco dopo un'intercettazione anticipata. Il giocatore è rimasto infortunato nel secondo tempo. valutazione: 7

3 Tadhg Furlong

La prestazione tipica nel furlong, molti contrasti, viaggi brevi e il suo lavoro in un'area di soccorso affollata sono stati eccellenti. Non c’era spazio per lunghe campagne oggi. valutazione: 8

4 Joe McCarthy

Prestazione altalenante del lungo. Ha usato bene la sua forza sotto la pressione degli Springbok, ma non ha ceduto né è andato a lato per un rigore. valutazione: 7

Il giocatore irlandese Tadg Byrne viene ostacolato dal giocatore sudafricano RJ Snyman. Fotografia: Dan Sheridan/Informazioni

5 Tadgh Byrne

Non era mai lontano dalla palla e gran parte del suo duro lavoro passava inosservato. È stato più visibile nel tagliare e perdere palloni nel secondo tempo. valutazione: 8

6 Pietro Omoni

Ha giocato più che poteva per 50 minuti nella sala macchine interferendo e infastidendosi. Aveva anche la possibilità di tiri liberi, tutti sotto pressione. valutazione: 7

7Josh van der Flier

Sempre coinvolto nel gioco di logoramento, anche se potrebbe essere più visibile. Ha avuto molto successo nel secondo tempo, ma è ancora all'1% o 2% dal suo meglio. valutazione: 7

8 Kaylan Doris

È stato forse il giocatore più efficace dell'Irlanda in quella giornata. Ha mostrato un'ottima prestazione, ha guidato bene la squadra in campo e alla fine ha quasi segnato un gol. valutazione: 8

Alternative

Gary Ringrose ha sistemato la difesa avversaria, che aveva rappresentato un problema nel primo tempo. Ryan Bird ha aggiunto un po' di intensità, andando avanti e segnando una meta, così come Conor Murray. Nel complesso, l'effetto è andato in entrambe le direzioni poiché anche il gruppo ha portato a termine una meta. valutazione: 7

allenatore

Andy Farrell ha scelto una squadra che avrebbe potuto vincere questa partita, anche se è diventata viva solo nel secondo tempo. La squadra ha fatto un'ottima prestazione, anche se la bagarre finale ha destato preoccupazione. La squadra ha dimostrato resilienza e ha un’etica coerente. Ci aspettiamo prestazioni migliori la prossima settimana. valutazione: 7