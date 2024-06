Come ottenere subito l'aggiornamento Windows 11 2024 (versione 24H2) sul tuo PC

La prossima versione di Windows 11, denominata 2024 Update o 24H2, è ora disponibile sui nuovi PC Copilot+, ma non è ancora generalmente disponibile per i dispositivi Windows 11 esistenti. Tuttavia, ora esiste un modo semplice per accedere al tuo computer e in questa guida ti mostreremo come farlo.

Per ottenere subito l'aggiornamento Windows 11 2024, dovrai partecipare temporaneamente al programma Windows Insider per scaricare la build stabile della prossima versione di Windows. Puoi farlo facilmente tramite l'app Impostazioni di Windows.

Come ottenere subito la build di Windows 11 24H2

1. Apri Impostazioni di Windows (WIN+I)

2. Scegli “Aggiornamento Windows”

3. Seleziona “Programma Windows Insider

3. Scegli “Iniziare.”

Partecipa al programma Windows Insider per iniziare. (Credito immagine: Windows Central)

4. Scegli “Collega account.”

Il programma Windows Insider richiede un account Microsoft. (Credito immagine: Windows Central)

5. Seleziona il tuo account e fai clic “Completare.”

Seleziona il tuo account per continuare. (Credito immagine: Windows Central)

6. Fare clic “Completare” Accettare di aderire al Programma Insider.

Dovrai accettare i termini e le condizioni del programma Windows Insider. (Credito immagine: Windows Central)

7. Seleziona “Versione di anteprima” opzione e fare clic su Continua.

Assicurati di selezionare il canale corretto per ottenere la struttura stabile di 24H2. (Credito immagine: Windows Central)

8. Fare clic “Completare” Accettare di consentire a Microsoft di raccogliere dati di telemetria.

L'adesione al programma Insider consentirà la raccolta dei dati di telemetria sul tuo computer. Perciò stai attento. (Credito immagine: Windows Central)

9. Scegli “Riavvia ora.”

È necessario riavviare il computer prima che venga visualizzata la versione 24H2. (Credito immagine: Windows Central)

10. Una volta riavviato, apri Impostazioni di Windows (WIN+I)

11. Scegli aggiornamento Windows

12. Scegli “Controlla gli aggiornamenti”

13. Ora dovresti vedere la build di Windows 11 24H2 come aggiornamento scaricabile.

Dovresti vedere la versione di Windows 11 24H2 ora elencata in Windows Update. Se non lo vedi subito, aspetta un po' e riprova. (Credito immagine: Windows Central)

14. Una volta scaricato e installato Windows 11 24H2, torna a File Programma Windows Insider Pagina nelle impostazioni.

15. Scegli “Smetti di ricevere versioni di anteprima.”

16. Accendere “Annulla la registrazione del dispositivo quando verrà rilasciata la prossima versione di Windows.”

La disattivazione del programma Windows Insider ti consentirà di disattivare la raccolta dei dati di telemetria. (Credito immagine: Windows Central)

E questo è tutto! La tua iscrizione al programma Windows Insider verrà ora automaticamente annullata quando Windows 11 versione 24H2 verrà rilasciata ufficialmente entro la fine dell'anno. Ma nel frattempo goditi le nuove funzionalità di Windows 11 24H2!

Importante: La versione Windows 11 24H2 non includerà alcuna funzionalità PC Copilot+ su dispositivi non compatibili con Copilot+. Ciò include tutti i PC Windows 11 attualmente in vendita che non dispongono di Qualcomm Snapdragon