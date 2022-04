Come guardare Sei Nazioni 2022 gratis

Sabato il Galles ospiterà l’Italia in difficoltà al Principality Stadium per l’ultimo round del Guinness Six Nations Championship 2022. Solo due squadre possono vincere il titolo, Francia o Irlanda, ma Galles e Italia si assicureranno di finire il torneo in grande stile. Partenza alle 14:15 GMT. I fan del Regno Unito possono guardare gratuitamente la partita tra Galles e Italia sulla BBC. Vai all’estero? Poi spiegheremo come Guarda Galles vs Italia in diretta streaming dall’estero con una VPN.

Galles-Italia in diretta streaming Data: Sabato 19 marzo 2022 Iniziare: 14:15 GMT / 9:15 ET / 00:15 EST (domenica) Streaming gratuito nel Regno Unito: BBC iPlayer Guarda ovunque – prova ExpressVPN Oggi senza rischi

Sono arrivate le notizie sulla squadra. Il capitano gallese Dan Biggar giocherà la sua 100esima partita, mentre Alon Wayne Jones è tornato all’ovile per la prima volta da quando ha subito un infortunio alla spalla lo scorso autunno, conquistando il 150esimo posto.Josh Navidi e Tulube Valletau sono nell’ultima fila.

“L’Italia è una squadra che sta migliorando”, ha detto Bivac. “Sabemos que tienen muy buenos jugadores de rugby y, como vieron cont Escocia, les dieron problemis en la seconda mitad yduring larghis períodos de la primera. “.

L’Italia imbattuta, che ha perso 36 partite consecutive nel Campionato Sei Nazioni, spera di estromettere il quinto posto del Galles. Gli Azzurri hanno apportato solo due cambi nella partita di sabato: Angie Capuzzo, 22 anni, è il primo giocatore titolare dell’Italia, mentre il portiere del Newcastle, Marco Fuser, sostituisce Niccol Kanoni.

Sei entusiasta per la fase finale del Sei Nazioni 2022? I fan del Regno Unito possono Guarda Galles vs Italia gratuitamente su BBC iPlayer. Ecco come guardare Galles vs Italia in diretta streaming ovunque tu sia.

Guarda Galles vs Italia in diretta streaming online gratuitamente

(Credito fotografico: Campionato Sei Nazioni di Rugby)

Buone notizie: gli appassionati di rugby del Regno Unito possono guardare tutte le partite del Sei Nazioni 2022 online gratuitamente all’indirizzo BBC iPlayer E Centro ITV.

Galles vs Italia va in onda sulla BBC. Il canale inizia alle 14:15 GMT di sabato 19 marzo 2022. Canale televisivo francese FR2 Fornirà anche una copertura gratuita al Sei Nazioni.

I licenziatari televisivi britannici possono andare all’estero questo fine settimana usa VPN Per sbloccare il live streaming gratuito di Sei Nazioni. Hai usato una VPN? È semplice: segui la guida dettagliata qui sotto.

Guarda Galles vs Italia dall’estero con una VPN

Anche se ti sei iscritto come detentore dei diritti del Guinness Six Nations 2022, non potrai accedervi quando sei fuori dal tuo paese. Il servizio conoscerà la tua posizione in base al tuo indirizzo IP e bloccherà automaticamente il tuo accesso.

Una VPN ti aiuta a superare questo ostacolo. Le VPN sono molto facili da usare e creano una connessione privata tra il tuo dispositivo e Internet, che ti aiuta ad accedere ai flussi locali da qualsiasi luogo e ti fa risparmiare denaro!

Come usare una VPN

Usare una VPN è molto semplice.

1. Installa una VPN delle tue preferenze. ExpressVPN È ciò che consigliamo.

2. Apri VPN applicazione e scegli la posizione del servizio a cui desideri accedere. Per Galles vs Italia puoi scegliere “Regno Unito” per BBC iPlayer.

3. Quindi vai a BBC iPlayer sul tuo browser o dispositivo e goditi la trasmissione in diretta gratuita della partita Galles vs Italia.

Se per qualche motivo non riesci a farlo funzionare, ricorda che hai una garanzia di rimborso di 30 giorni ExpressVPN. Puoi anche provare NordVPN, che include anche una garanzia di rimborso di 30 giorni, e Surfshark, che offre supporto 24 ore su 24.

Guarda la partita Galles vs Italia trasmessa in diretta negli Stati Uniti

(Credito immagine: NBCUniversal)

NBC Sports trasmetterà tutte le partite del Sei Nazioni 2022 negli Stati Uniti, incluso Galles vs Italia sabato 19 marzo 2022. La copertura sarà trasmessa in diretta su pavone; Tassa di iscrizione 4,99 USD al mese (con pubblicità) o $ 9,99 Mensile (senza pubblicità).

L’abbonamento a Peacock ti offre una copertura completa della stagione 2022 del Guinness Sei Nazioni, nonché del calcio della Premier League inglese, della Premiership Rugby, dei film di successo e dei set-top box TV come la scrivania.

Richiamare: I cittadini britannici che si trovano al di fuori del Regno Unito possono Trasmissione in diretta Galles vs Italia gratuitamente BBC iPlayer utilizzando una VPN. Segui la guida passo passo sopra.

Guarda la partita Galles-Italia trasmessa in diretta in Australia

(Credito immagine: Stan)

Stan è il posto dove guardare tutte e sei le nazioni australiane, tra cui Galles vs Italia il 19 marzo 2022. Inoltre, ci 7 giorni di prova gratuita di Stan Sport testare. L’abbonamento stesso parte da $ 20 al mese.

Richiamare: I cittadini britannici che si trovano al di fuori del Regno Unito possono Guarda gratis la partita Galles-Italia Centro ITV usare un vpn. Solo i dettagli sopra.

Guarda Galles vs Italia dal vivo in Irlanda

I fan del rugby a Emerald Isle possono guardare la copertura gratuita del Sei Nazioni 2022, tra cui Galles v Italia, su RTE.

La copertura è condivisa anche con Virgin Media ed è disponibile su Virgin Media One. grande pacchetto Costa € 69 al mese, che ti dà oltre 50 canali TV e un decoder completo di controllo vocale.

Guarda la partita Galles-Italia trasmessa in diretta in Canada, Austria e Svizzera

(Credito immagine: DAZN)

servizio di trasmissione dazn È il posto dove guardare il Campionato Sei Nazioni 2022, comprese le trasmissioni in diretta di Galles vs Italia, in Canada, Austria e Svizzera.

I residenti in Canada possono iscriversi a soli CAD 20 al mese, che include le partite del Sei Nazioni, la Premier League inglese e la UEFA Champions League. dazn L’abbonamento costa circa 12 euro al mese in Svizzera e Austria.

Guarda la partita Galles vs Italia trasmessa in diretta in Sud Africa

Come sempre, SuperSport è il posto dove andare per vedere le sei nazioni di Sud Africa, Etiopia, Benin, Congo e Repubblica Democratica del Congo. L’African Sports Online Channel trasmetterà la partita Galles-Italia sulla sua piattaforma satellitare DStv in Sud Africa. Puoi abbonarti a DStv qui. Altrimenti, vai in qualsiasi bar della zona di Cape Town.

DStv, uno dei più grandi canali sportivi online dell’Africa, trasmette in diretta partite di FA Cup, Champions League e Liga, oltre a rugby, tennis, golf, sport motoristici e cricket.

Sei Nazioni 2022 partite e orari

(Credito fotografico: Sei Nazioni / Diageo)

Tutti gli orari sono GMT

Giro 5

Sabato 19 marzo 2022

Galles vs Italia – 14:15 – BBC

Irlanda vs Scozia – 16:45 – ITV

Francia vs Inghilterra – 20:00 – ITV