Calcio Euro 2024: risultati della competizione

Dal 14 giugno al 14 luglio 2024 si terranno gli Europei di calcio. In questa occasione scoprite i vincitori delle edizioni precedenti.

5 delle 51 partite di Euro 2024 si giocheranno al RheinEnergieStadion di Colonia – Crediti: © Raimond Spekking / CC BY-SA 4.0 Wikimedia Commons

Chi succederà all’Italia, che ha vinto il titolo Euro 2020? Venerdì 14 giugno, tedeschi e scozzesi lanceranno ufficialmente il campionato europeo di calcio 2024, noto come Euro. 24 paesi europei competono per aggiungere i loro nomi all'elenco dei vincitori di questo prestigioso concorso.

Chi ha vinto l'Euro più di una volta?

10 paesi sono stati in grado di realizzare l’impresa di vincere l’Euro fin dalla sua prima edizione nel 1960.Germania E ilSpagna Hanno condiviso il record per numero di vittorie nella competizione con 3 podi ciascuno. I tedeschi vinsero nel 1972, 1980 (sotto il nome di Repubblica Federale Tedesca per quegli anni) e nel 1996, mentre gli spagnoli vinsero nel 1964, 2008 e 2012.

Con due vittorie all'attivo, altre due squadre proveranno a tornare al livello di Germania e Spagna. detentore del titolo,Italiavincitore nel 1968 e nel 2020, ma anche Francia Chi ha alzato due volte la Coppa Henri Delaunay. Guidati dal capitano Michel Platini (9 gol, un record in una edizione), i Blues hanno vinto per la prima volta 1984 contro la Spagna in finale. Nel 2000 vinsero nuovamente il titolo dopo che A Finale con colpi di scena Contro l'Italia, e si è conclusa con il golden gol di David Trezeguet.

Altri sei paesi completano la lista con una vittoria ciascuno. IL Olanda (1988), Danimarca (1992), Grecia (2004) e Portogallo (2016), ma anche due paesi ormai scomparsi:Unione Sovietica (URSS) nel 1960 durante la prima edizione dell'euro e Cecoslovacchia Nel 1976.

Elenco completo dal 1960

La modifica vincitore Finalista Luogo della partita finale 1960 Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche Jugoslavia Parigi, Francia) 1964 Spagna Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche Madrid, Spagna) 1968 Italia Jugoslavia Roma, Italia) 1972 Germania (Germania) Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche Bruxelles (Belgio) 1976 Cecoslovacchia Germania (Germania) Belgrado (Jugoslavia) 1980 Germania (Germania) Belgio Roma, Italia) 1984 Francia 🇫🇷 Spagna Parigi, Francia) 1988 Olanda Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche Monaco, Germania) 1992 Danimarca Germania Göteborg, Svezia) 1996 Germania Repubblica Ceca Londra, Inghilterra) 2000 Francia 🇫🇷 Italia Rotterdam, Paesi Bassi) 2004 Grecia Portogallo Lisbona, Portogallo) 2008 Spagna Germania Vienna, Austria) 2012 Spagna Italia Kiev (Ucraina) 2016 Portogallo Francia Saint-Denis (Francia) 2020* Italia Inghilterra Londra, Inghilterra)

*La versione contestata nel 2021 causa Covid.