C A casa tua. Esperimento di riciclaggio di Sargassum all'INRAE ​​di Petit Bourg

C Chez Vous fa tappa al Petit-Bourg e soprattutto all'INRAE ​​sui percorsi scientifici. La scienza è uno dei migliori alleati per trasformare un parassita in una risorsa o in una materia prima. Sargassum, con il suo potenziale di biogas per la produzione di gas domestico, è al centro di questa ricerca scientifica.

Durante la stagione dei sargassi, dei granelli giganti galleggiano sulla riva. Le alghe brune cariche di metalli pesanti stanno soffocando la costa e tutti i suoi abitanti. Per diversi anni gli scienziati hanno cercato di recuperarli e riciclarli. Tra loro ci sono gli ingegneri dell'INRAE. Non sapevamo nulla del sargasso e uno dei problemi che abbiamo dovuto affrontare era sapere quanto gas produce il sargasso. Harry Archmead, Direttore della ricerca presso l'INRAE Il direttore della ricerca Harry Archmead e il dispositivo da tavolo per il metano dell'INRAE

•

©Rudy Relse – Guadalupa I

Pertanto, l’utilizzo di un dispositivo di metanazione da banco consente di calibrare ciò che faremo successivamente su scala industriale. Sargassum è stato testato, sia a secco che a umido, per vedere quale gas può produrre. Cathy Custard è un'ingegnere specializzata nello studio del metano. Raccogli il sargasso che è appena stato portato a riva. Kathy Custard, ingegnere, raccoglie sargasso fresco

•

©Rudy Relse – Guadalupa I

Il sargasso deve essere fresco. Li raccolgo per esperimenti di laboratorio per vedere il loro potenziale nella produzione di biogas. Cathy Custard, ingegnere progettista del metano Dopo lo studio, infatti, i ricercatori hanno potuto notare che la capacità del sargasso di produrre gas non è molto elevata e che la strategia migliore per valorizzarlo è combinarlo con altre potenziali materie prime per una maggiore produzione di gas. La falciatura del prato, ad esempio, può essere associata al letame del bestiame e ai rifiuti di cucina. Poi si ottiene il gas che può essere utilizzato come gas domestico. READ Istruzione: Jean-Michel Blanquer assicura che ci saranno abbastanza insegnanti di matematica all'inizio dell'anno scolastico Sito INRAE ​​a Petit Bourg

•

© Pascal Théophile

Dalla scienza alla realtà, resta da trovare finanziamenti e un operatore industriale per la produzione nazionale di gas con sargasso su scala della Guadalupa. Segnalazione. Mary-Lynn Plessier / Rudy Relse / Frederic Perron / Dron-Pascal Theophile / Invogue Thierry Jayadin Harisham

“Pioniere del caffè a misura di hipster. Creatore amichevole. Analista pluripremiato. Scrittore. Studioso di cibo. Drogato di televisione. Ninja di Internet.”