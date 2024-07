Beeper ripristina il supporto di Android Auto, migliora la ricerca e altro ancora

Dal suo lancio alcuni mesi fa, la nuova app Beeper per Android ha migliorato il suo set di funzionalità e corretto i bug. Nel suo ultimo aggiornamento, Beeper ha ripristinato il supporto di Android Auto con una ricerca migliorata e altro ancora.

In Registrare le modifiche I dettagli delle modifiche a Beeper per Android v4.12.7 sono stati pubblicati oggi. L'aggiornamento è stato pubblicato il 3 luglio e include alcuni aggiornamenti importanti.

Innanzitutto, Beeper supporta ancora una volta Android Auto. Questo era disponibile nell'app originale, ma è stato rimosso con la riprogettazione principale. Tuttavia, questo non è Pieno il supporto. È disponibile il supporto per rispondere ai messaggi in arrivo, ma non per avviare nuove conversazioni. In realtà, ciò significa semplicemente che le notifiche sono ora disponibili tramite Android Auto.

Successivamente, Beeper afferma di aver apportato alcuni aggiornamenti al processo di ricerca. Puoi filtrare le tue ricerche in base al servizio di messaggistica che stai utilizzando, al tipo di allegato che stai cercando e al nome della persona.

Beeper ora visualizza correttamente anche i canali Discord e Slack, con il nome del canale visualizzato accanto alle chat.

In altri aggiornamenti recenti, Beeper ha migliorato la visualizzazione delle informazioni di contatto in altre app, oltre a introdurre azioni all'interno di Beeper, migliorare le prestazioni, correggere un bug che mostrava una GIF come video e iniziare a visualizzare le immagini nelle notifiche.

