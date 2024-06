Apple Meteo non funziona! Gli utenti iPhone stanno riscontrando un'interruzione del servizio che lascia vuota l'app di previsione

Di Stacy Liberatore per Dailymail.com





L'app Meteo dedicata di Apple sembra non funzionare per molti utenti iPhone, impedendo loro di vedere le previsioni del tempo.

La piattaforma dei social media

Il problema sembra essere mondiale e, secondo quanto riferito, sono colpite persone provenienti da Stati Uniti, Regno Unito e parti d’Europa.

L'app Meteo dedicata di Apple sembra non funzionare per molti utenti iPhone, impedendo loro di vedere le previsioni del tempo

Invece di visualizzare le previsioni in tempo reale, quando apri l'app l'app visualizza una schermata vuota con solo la posizione.

Questo problema è stato segnalato per la prima volta da 9to5Macma la pagina del servizio Apple mostra che Weather sta riscontrando problemi.

“Tutti gli utenti sono interessati”, afferma il sito web.

Mentre gli utenti possono navigare sul Web per ottenere previsioni per la loro zona, l'app è precaricata sugli iPhone, rendendola l'opzione preferita per gli utenti.

“Fortunatamente non devo fare affidamento su di essa come unica fonte meteo. Grazie alle altre cinque app meteo sul mio telefono, sto bene,” ha detto un utente su X.

Alcuni utenti hanno scoperto che l'app non funziona nemmeno sul loro Apple Watch, mostrando un punto vuoto dove normalmente ci sarebbero le temperature.

Un utente X ritiene che l'ondata di caldo che sta colpendo l'Arizona abbia danneggiato l'app.