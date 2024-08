Afro Sights and Sounds Festival 2024 – Brno ogni giorno

Centinaia di persone hanno partecipato sabato al Festival Afro 2024 a Brno, dove un affollato mix di residenti e visitatori della città ha goduto di una varietà di musica, cibo tradizionale africano e laboratori di danza, all'ombra della torre del Municipio della Città Vecchia.

Quel giorno, la piazza si è trasformata in una celebrazione della diversità delle culture e della musica africane, con tende allineate che vendevano cibo proveniente dal Marocco, Nigeria, Sud Africa, Zimbabwe e molti altri paesi. Un palco al centro della piazza ha ospitato anche una serie di spettacoli dal vivo e spettacoli di DJ, e i festeggiamenti sono continuati fino a tarda sera.

L’atmosfera era ovunque esultante, riflettendo ciò che Sunny Grove, un’insegnante di danza e coreografa del Ghana che vive a Praga da quattro anni, ha descritto come una crescente fiducia e ottimismo nella comunità africana nella Repubblica Ceca: “Ho visto molti studenti vanno e vengono, ma (“Ora) alcuni di loro restano anche. Ho visto più famiglie miste, famiglie birazziali, riunirsi… prima non era così.”

Allo stesso modo, la direttrice del festival Katie, che viene dal Botswana e vive a Brno, ha notato che sebbene ci siano “molte idee sbagliate su cosa sia l'Africa”, lei ora “vede costantemente nuovi volti… e quando vedi questo, non capisci cosa sia l'Africa”. Non ti senti così solo.” “Provi un senso di comunità.”

L'ispirazione per l'Afro Festival è iniziata con tre residenti di Brno, Bernard, Kala e Filip, che gestiscono anche la società di eventi Labyrint Entertainment con sede a Brno. Secondo Bernard, un ghanese che vive a Brno dal 2017, l'obiettivo era “creare un'atmosfera africana, qui a Brno perché sappiamo che non c'è una rappresentanza africana, non ci sono negozi africani, non abbiamo ristoranti. Quindi, (abbiamo detto) cosa possiamo fare?” Come individui o come promotori?

Questa idea è stata la ragione per cui due anni fa è stato organizzato un festival gastronomico africano, che ha incoraggiato i tre ad andare avanti. “Il motivo principale per cui lo stiamo facendo è celebrare la cultura africana… Abbiamo legami duraturi con questa città e questo paese, (così) abbiamo deciso di “fare qualcosa di veramente significativo, perché abbiamo una famiglia qui”.

Organizzatori Philippe, Calla e Bernard. Credito immagine: AA/BD.

La celebrazione è stato il tema ripreso da Mamozi, uno dei musicisti che si sono esibiti al festival. MamMozi, nato in Zimbabwe da padre malawiano e madre mozambicana, ha tratto ispirazione per il suo nome dalla sua eredità multinazionale: “Ho preso la Ma dal Malawi, la Mo dal Mozambico e la Z dallo Zimbabwe, e ho inventato la chiamo MamMozi, ed è così che sono nato!” Alla domanda sull'importanza di eventi come l'Afro Festival, Mamozi ha detto che “riunisce le persone… imparano a conoscere il cibo, la musica e la cultura africana… penso che sia un'istruzione a modo suo”.

La portata e l'importanza dell'evento sono state sottolineate dalla presenza di diplomatici di alto livello provenienti dal Ghana e dal Sud Africa, ciascuno dei quali ha tenuto un breve discorso a metà delle attività della giornata. Doris Adzo-Dinyo Press, ambasciatrice del Ghana nella Repubblica Ceca, ha parlato per la prima volta alla folla e ha detto:

“L’iniziativa di organizzare un Festival Afro qui a Brno, per me, è la migliore notizia che ho sentito quest’anno. L’Africa è ancora completamente sconosciuta in queste parti del mondo. Sfortunatamente, la maggior parte di ciò che sai sull’Africa è negativo gentile, è sempre il “Ma questo fantastico continente, con i suoi paesi meravigliosi, le sue diverse lingue, le sue culture, il suo cibo, la sua gente, i suoi interessi, la sua musica – abbiamo tutto.” “Avere un festival come questo (significa) mostrare così poco di ciò che abbiamo da offrire, aprendo il continente, le opportunità per gli affari e la creatività. Abbiamo così tanto da offrire”, ha continuato l'ambasciatore.

Anche Moses Diti Siosingo, ambasciatore sudafricano, ha parlato dei sentimenti di solidarietà suscitati dall'evento: “Quando sei qui in mezzo a una folla come questa – questa è una delle cose che amo di Brno, ero qui durante il Festival della Diaspora – tu puoi sentire l'atmosfera, puoi sentire l'Africa, puoi sentire che non sei in una terra straniera, perché hai i tuoi fratelli e sorelle, quindi continua così, Brno!”

Venditori all'Afro Festival 2024. Credito immagine: AA/BD

Di conseguenza, eventi come l’Afro Festival 2024 continueranno a svolgere un ruolo importante nello sviluppo di sentimenti di appartenenza tra i membri della diaspora africana, poiché la comunità continua ad affermare la propria presenza a Brno e nella Repubblica Ceca. In effetti, per Kala, forse la motivazione principale delle celebrazioni era quella di contribuire a costruire le basi di una presenza africana a lungo termine nella città:

“Il punto importante è che Brno è la mia casa adesso. Ho una figlia qui, sto crescendo una figlia qui, quindi non vedo l'ora che mia figlia avrà delle difficoltà che potrebbe non comprendere appieno… vogliamo che ci sia un motivo per cui le persone che arrivano nella diaspora, a Brno e in particolare nella Repubblica ceca, se ne vanno… Diamo loro una ragione per essere qui, ed è quello che stiamo cercando di ottenere attraverso la diversità in un certo senso che ti fa sentire parte di qualcosa, di una comunità, di tangibile.”

