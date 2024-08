911 S/T in Dynamic Blue: quando il colore di un sogno diventa finalmente realtà

Il collezionista di auto sportive dello stato americano del Kentucky ha chiamato il colore sviluppato appositamente per lui in onore della designer di colori e finiture Daniela Milošević. Una caratteristica di spicco del design degli interni è il motivo Beta a tre colori sulla parte centrale dei sedili. Come l'ampio rivestimento in pelle blu grafite, il motivo si fonde con il blu della vernice esterna. La 911 S/T in Danny Blue sarà uno dei momenti salienti della Monterey Car Week (15-17 agosto 2024) prima che Porsche consegni l'auto al suo cliente di lunga data.

“Il blu è sempre stato il mio colore. Non sono mai stato un fan del verde”, ha rivelato infatti Jorge Carnicero durante uno dei suoi precedenti progetti con Porsche. La singolare 911 GT3 Touring si basava sulla milionesima 911, uscita dalla linea di produzione in verde irlandese nel 2017. Nonostante la preferenza di Carnicero, quel modello di quattro anni fa è finito in verde, dopotutto verde da corsa britannico.

AtlantaDurante la preparazione della 911 S/T, il collezionista di auto sportive Jorge Carnicero ha chiesto agli esperti dei colori Porsche di creare uno speciale colore blu che si adattasse al puro carattere sportivo del modello anniversario in edizione limitata. Attraverso il programma “Paint to Sample Plus”, Porsche consente ai clienti di sviluppare colori interamente basati sulle proprie idee. È raro che i designer di Style Porsche siano coinvolti nella creazione di una singola vettura, ma in questo caso lo sono stati.

Sviluppo magistrale di Dani Blue in “Paint to Sample Plus”

“Prima di iniziare, abbiamo dipinto quattro rane colorate nei famosi colori blu”, afferma la designer di colori e finiture Daniela Milošević, ricordando l'inizio di questo progetto Sonderwunsch. Le rane di vernice sono auto in miniatura a forma di 911 attuale che consentono di valutare meglio l'effetto dei colori su una carrozzeria 3D più grande. Il blu smalto si è rapidamente affermato come il preferito in generale. Questo era il colore della coupé sportiva Porsche 901 del 1964.

Milošević e i suoi colleghi hanno sviluppato il colore dello smalto blu e lo hanno adattato all’era attuale. Durante questo processo, il tono è diventato “più colorato, più intenso e più scuro, ma non molto forte”, dice. Milošević ha interpretato perfettamente il gusto di Carnicero, portandolo a dare il suo nome al colore; “Danny Blu.”

Anche la calotta posteriore della Gurney e la scritta PORSCHE della 911 S/T by Carnicero sono verniciate in questo colore esclusivo. L'eccezionale lucentezza di Dani Blue, soprattutto alla luce del giorno, è il risultato del suo ciclo di verniciatura avanzato. Dei quattro strati di vernice trasparente in totale, il primo strato è stato ulteriormente lucidato. Ciò ha consentito anche ai loghi 911 S/T verniciati in argento brillante a contrasto di essere uniformemente infusi con la superficie.

Cliente come membro della famiglia Sonderwunsch

“Chiamare la pittura ‘vernice’ è un enorme segno di gratitudine verso me e il mio lavoro”, afferma Daniela Milošević. Rappresenta anche l'emblema dell'atteggiamento di grande apprezzamento del cliente nei confronti dei dipendenti Porsche, che hanno trovato la collaborazione con lui molto stimolante e motivante.

Carnicero risponde felicemente a questo complimento: “Porsche non crea solo auto uniche nel programma Sonderwunsch Ciò che colpisce per me è il viaggio in sé, il feeling eccezionale della squadra e le persone dietro a tutto ciò sogno, e per questo non ringrazierò mai abbastanza Porsche.” “Basta.” Con il programma Sonderwunsch, Porsche offre ai suoi clienti una personalizzazione individuale della massima qualità.

“Jorge Carnicero è un stimato cliente Porsche da molti anni e un membro della famiglia Sundrunsch. Siamo molto felici che apprezzi davvero la filosofia del produttore”, afferma Alexandre Fabig, Vice Presidente della personalizzazione e delle parti classiche. “Per qualche ragione, Porsche non è ancora riuscita a realizzare il colore dei suoi sogni. Forse hanno dovuto introdurre la 911 S/T, l’auto per la quale questo nuovo colore si sarebbe adattato perfettamente”.

Un concetto completo combinato con l'attenzione ai dettagli

Il look classico che caratterizza tutte le Porsche guidate da Jorge Carnicero è creato dalla combinazione di blu scuro e argento brillante sui leggeri cerchi in magnesio, sulle cornici dei finestrini laterali (tetto apribile diurno) e sugli emblemi 911 S/T verniciati in argento brillante dietro il cofano. passaruota. Ruote anteriori. L'impressione generale di alta qualità è sottolineata anche dai supporti degli specchietti e dalla cornice del cofano attorno alla griglia della presa d'aria verniciata in nero lucido.

C'è anche uno speciale uovo di Pasqua all'esterno: il logo “Simply Best” sulla parte inferiore del paraurti posteriore. In linea con il modello derivato, le lettere S e T in questo logo sono enfatizzate tipograficamente utilizzando il design del logo del modello.

I rivestimenti interni e i sedili sono interamente in pelle nell'esclusivo disegno Pepita

Il concetto di colore esterno si riflette nel design degli interni. La caratteristica più sorprendente è il motivo pepita tricolore al centro dei sedili. L'iconico motivo a quadri, che adornava per la prima volta i sedili di una Porsche 356 all'inizio degli anni '60, è in questo caso composto da grafite, gesso e fili blu.

Anche gli interni sono decorati con cuciture a croce GT Silver lungo il cruscotto e il rivestimento del pannello superiore delle porte. Ogni punto croce viene eseguito accuratamente a mano dagli esperti della selleria Porsche Exclusive Manufaktur. Gli interni di questa speciale 911 S/T sono generosamente rivestiti in pelle blu grafite, materiale naturale utilizzato anche nelle ginocchiere e nel rivestimento dei montanti anteriori. Anche le bocchette dell'aria sono rivestite in pelle Blu Grafite, utilizzata anche per gli anelli apriporta. Anche l'intero cielo del Race-Tex è realizzato nello stesso colore. L'attenzione per i dettagli di alta qualità è evidente anche nei passanti della cintura in nero lucido dei sedili interamente in fibra di carbonio. Sui poggiatesta è impressa la scritta 911 S/T in argento GT.

Diversi membri del team di progetto hanno firmato il modello da collezione sul cruscotto lato passeggero. All'interno c'è anche un altro uovo di Pasqua. Sui bordi laterali della plancia, visibili solo a porte aperte, è impressa la firma in rilievo con il nome “Danny” di Daniela Milošević – una sorpresa e un omaggio del cliente al designer.

C'è un altro dettaglio con una nota personale: un logo appositamente disegnato per l'esclusivo Carnicero è impresso sul coperchio della consolle centrale e sulla cartella portadocumenti dell'auto. Combina il logo 911 S/T con gli attuali titoli mondiali della Porsche. Qui tutto si chiude, poiché la 911 S argento metallizzato del 1971 con il famoso adesivo “Porsche Manufacturers” Campione del mondo 69, 70, 71″ sul finestrino laterale è stata la prima Porsche Carnicero di proprietà. Così, con il supporto di Sonderwunsch Manufaktur,. aveva Anche un ricordo del suo primo grande amore per Porsche è legato all'ultimo progetto Sonderwunsch.

Come per la vettura, anche il bagagliaio è stato ampiamente personalizzato. È rivestito in pelle blu grafite e anche qui è stato utilizzato l'esclusivo motivo pied de poule pepta. Il tappetino del bagagliaio e la borsa con triangolo d'emergenza sono realizzati in tessuto tricolore, una caratteristica Porsche.

Uno speciale copriauto blu con il logo 911 S/T e uno stemma grigio a contrasto del 60° anniversario completano il look esclusivo dell'auto. Infine, la chiave dell'auto è dipinta di Danny Blue.

Informazioni sulla Porsche 911 S/T

Il modello Sonderwunsch si basa sulla 911 S/T con la quale Porsche celebra il 60° anniversario della 911. Limitata a 1.963 unità, questa edizione speciale offre una combinazione unica di agilità e dinamica di guida. Combina il sei cilindri boxer da 4,0 litri e 518 CV della 911 GT3 RS con un cambio manuale a rapporti ravvicinati. A ciò si aggiungono un telaio decisamente leggero fin nei minimi dettagli e un'impostazione di guida ottimizzata per flessibilità e facilità di guida. Il nome identifica la nuova 911 S/T come discendente di una versione particolarmente orientata alle prestazioni della prima generazione 911. A partire dal 1969, Porsche offrì una speciale versione da corsa della 911 S. Internamente, questi veicoli furono chiamati 911 ST.

Informazioni sul programma Porsche Sonderwunsch

Nel vero spirito del lusso, il programma Porsche Sonderwunsch offre servizi di personalizzazione su misura per auto sportive uniche nel loro genere con una combinazione di maestria artigianale e attenzione ai dettagli. La casa automobilistica sportiva reinterpreta così il leggendario programma Sonderwunsch della fine degli anni '70 per realizzare auto individuali uniche, create in collaborazione con il cliente e prodotte professionalmente da Porsche.

La gamma di servizi comprende gli ordini individuali dei clienti per colori e materiali direttamente in produzione, nonché le successive modifiche dopo la consegna del veicolo al cliente. In pratica è possibile fare tutto nel rispetto dei requisiti normativi locali, dai nuovi colori ed equipaggiamenti delle vetture esistenti alla creazione di vetture individuali uniche su richiesta del cliente.