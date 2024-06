21 paesi e 200 sindaci parteciperanno al Forum BRICS nel giugno 2024

I BRICS si stanno rivolgendo alla base dei paesi in via di sviluppo per aiutarli nella lotta contro la dollarizzazione nel 2024. Il blocco non sta lasciando nulla di intentato per sfidare il dollaro statunitense e rafforzare le valute locali nel commercio globale. I nove paesi aumentano la pressione sul dollaro americano e danno speranza ai paesi in via di sviluppo che le valute locali possano prosperare. Leggi qui per scoprire quanti settori negli Stati Uniti sarebbero colpiti se i BRICS abbandonassero il dollaro nel commercio.

BRICS Forum 2024: 200 sindaci, 21 paesi fanno parte della delegazione

Fonte: Reuters

L’Alleanza invita ora 21 paesi a prendere parte al Forum BRICS+ nel giugno 2024. La delegazione comprende leader a livello locale come sindaci e loro deputati, capi dei sindacati municipali e associazioni di autorità locali di 21 paesi. I BRICS mirano a raggiungere i livelli di base e a farli diventare parte del forum nel 2024.

Il Forum BRICS+ si terrà il 21 giugno 2024 nella regione russa di Kazan. Secondo il rapporto, la delegazione più numerosa di leader locali proverrà da Cina, Iran, India, Brasile e Sud Africa. Inoltre, a nome del Sud America, parteciperà al Forum una delegazione delle federazioni locali del Cile e dell'Argentina.

È stato inoltre riferito che anche una delegazione di sindacati e leader locali provenienti da Kazakistan, Uzbekistan, Tagikistan, Bielorussia e Azerbaigian parteciperà al forum BRICS+ nel 2024. Lo sviluppo indica che i paesi in via di sviluppo stanno trovando nell’alleanza BRICS un blocco redditizio che può aiutare i loro indigeni. cittadini. Le economie fioriscono.

“Circa 200 sindaci, i loro deputati, capi dei sindacati municipali e associazioni di autorità locali provenienti da 21 paesi verranno a Kazan per partecipare al Forum municipale internazionale dei paesi BRICS+. Il forum si terrà il 21 giugno 2024 nel municipio di Kazan. Leggere comunicato stampa.