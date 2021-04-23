Вчені вперше детально вивчили вплив кави на мозок

1 ora ago Allegria Manna

Фото: pixabay.com

Встановлено, як змінюється мозок у любителів кави

За допомогою МРТ вдалося з’ясувати, як регулярне споживання кави діє на взаємозв’язки в людському мозку.

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Міжнародна група вчених вперше докладно описала зміни, що відбуваються в мозку осіб, які регулярно п’ють каву. Результати їх роботи були опубліковані в журналі Molecular Psychiatry.

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Як відомо, кава покращує увагу, підвищує показники загальної моторики, навчання та пам’яті. Кофеїн збуджує центральну нервову систему, підвищує фізичну витривалість, нормалізує рівень тривожності.

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При цьому нейробіологічні причини цих ефектів досі докладно не вивчали.

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Фахівці медичного факультету португальського Університету Мінью разом з колегами з Орхуського університету в Данії вперше застосували технологію функціональної магнітно-резонансної томографії, щоб порівняти активність мозкових зв’язків в осіб, що випивають каву щодня, і тих, хто взагалі її не п’є.

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У першу групу взяли 31 особу, у другу – 24.

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Під час дослідження з’ясували, що в любителів кави посилений зв’язок між таламусом і мозочком, який відповідає за моторний контроль.

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Крім того, у них виявили підвищену динамічну активність між кількома мозочковими і підкірковими ділянками – мозочком, смугастим тілом, таламусом, парагіпокампальною, лінгвальною та нижньою потиличною звивинами.

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На думку дослідників, ця активність пояснює такі ефекти, як підвищені зосередженість і увага, а також кращі навчання та пам’ять.

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Підкреслюється, що такі ж структурні зміни в мозкових зв’язках після випитої філіжанки кави спостерігалися і в тих, хто зазвичай не п’є цього напою. З цього можна зробити висновок, що зміни в мозку від кофеїну, імовірно, є характерними лише впродовж короткого проміжку часу.

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