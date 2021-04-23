Вчені вперше детально вивчили вплив кави на мозок

За допомогою МРТ вдалося з’ясувати, як регулярне споживання кави діє на взаємозв’язки в людському мозку.





Міжнародна група вчених вперше докладно описала зміни, що відбуваються в мозку осіб, які регулярно п’ють каву. Результати їх роботи були опубліковані в журналі Molecular Psychiatry















Як відомо, кава покращує увагу, підвищує показники загальної моторики, навчання та пам’яті. Кофеїн збуджує центральну нервову систему, підвищує фізичну витривалість, нормалізує рівень тривожності.







При цьому нейробіологічні причини цих ефектів досі докладно не вивчали.







Фахівці медичного факультету португальського Університету Мінью разом з колегами з Орхуського університету в Данії вперше застосували технологію функціональної магнітно-резонансної томографії, щоб порівняти активність мозкових зв’язків в осіб, що випивають каву щодня, і тих, хто взагалі її не п’є.







У першу групу взяли 31 особу, у другу – 24.







Під час дослідження з’ясували, що в любителів кави посилений зв’язок між таламусом і мозочком, який відповідає за моторний контроль.







Крім того, у них виявили підвищену динамічну активність між кількома мозочковими і підкірковими ділянками – мозочком, смугастим тілом, таламусом, парагіпокампальною, лінгвальною та нижньою потиличною звивинами.







На думку дослідників, ця активність пояснює такі ефекти, як підвищені зосередженість і увага, а також кращі навчання та пам’ять.







Підкреслюється, що такі ж структурні зміни в мозкових зв’язках після випитої філіжанки кави спостерігалися і в тих, хто зазвичай не п’є цього напою. З цього можна зробити висновок, що зміни в мозку від кофеїну, імовірно, є характерними лише впродовж короткого проміжку часу.







