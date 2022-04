Zykalala: è ora di agire sul cambiamento climatico

Il Primo Ministro del KwaZulu-Natal, Sihel Zikalala, fa appello a tutti affinché facciano la propria parte nella lotta al cambiamento climatico.

Ciò è avvenuto giovedì durante la preghiera del venerdì tenutasi presso il Durban Exhibition Center in memoria delle vittime delle recenti inondazioni, Zikalala.

Ha affermato che l’impegno del governo ad affrontare il cambiamento climatico è stato supportato da prove basate su scienza, equità e sviluppo sostenibile.

Il cambiamento climatico colpisce quasi ogni aspetto della nostra vita e il riscaldamento globale è in gran parte causato dalle attività umane. Scene di inondazioni, temporali e ondate di calore ci mostrano come il cambiamento climatico stia influenzando le nostre vite.

Zikalala ha detto:

“Tutti questi modelli climatici in cambiamento diventeranno più gravi solo se non agiamo per fermare le emissioni di gas serra”.

Ha affermato che il Sud Africa ha aggiornato il suo contributo determinato a livello nazionale (NDC) a basse emissioni e ha anticipato l’anno in cui le emissioni sarebbero diminuite dal 2035 al 2025.

Il contributo determinato a livello nazionale (NDC) rivisto è conforme al limite di temperatura della Convenzione di Parigi di “ben al di sotto dei 2 gradi” e al limite di temperatura di 1,5 gradi.

“Il nostro Paese continuerà a insistere per una transizione giusta verso le tecnologie verdi e le fonti di energia pulita. Poiché trattiamo il cambiamento climatico come un’emergenza globale, dobbiamo anche garantire che nessuno rimanga indietro mentre creiamo nuovi posti di lavoro che mettano la protezione ambientale al primo posto cuore di come produciamo e consumiamo come nazione”.

Questo è il momento di mobilitare tutti i sudafricani perché siano nemici dell’inquinamento e del danno ambientale.

“È tempo che tutti noi lavoriamo insieme per combattere le sfide della povertà, della disoccupazione e della disuguaglianza, che rendono i più poveri tra i poveri ancora più vulnerabili agli effetti devastanti del cambiamento climatico”, ha affermato.