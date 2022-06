Xbox e Bethesda Showcase LIVE: Starfield, Forza, Halo e tutte le ultime novità Xbox

ricaricare

(Credito immagine: Xbox Game Studios) Microsoft è pronta a sfoggiare la modalità battle royale in Halo Infinite? Sono passati più di sei mesi dal lancio aura infinitaSi spera che il titolo appaia all’Xbox & Bethesda Game Show questo fine settimana. Lo sviluppatore di Halo Infinite 343 Industries continua a lavorare sul servizio live per il multiplayer free-to-play, con la stagione 2 attualmente in corso e Gruppo di supporto alla campagna collaborativa per accedere al test Questo luglio. 343 Industries ha anche collaborato con la società specifica Affinity sui futuri contenuti di Halo Infinite, che comprendiamo essere nuovi contenuti. Un’esperienza multiplayer ispirata al battle royale, con l’evoluzione di Halo. Dettagliata per la prima volta in un rapporto del Senior Xbox Editor Jez Corden a gennaio, la modalità è in fase di sviluppo Sotto il nome in codice Tatankasi occupa di colossi come Fortnite e Call of Duty: Warzone. Attualmente si ritiene che Tatanka possa prendere di mira la stagione 4, che è stata recentemente posticipata all’inizio del 2023, a seguito delle modifiche apportate alla tabella di marcia di Halo Infinite. Sebbene 343 Industries probabilmente non annuncerà nuovi giochi questa settimana, è un precedente rompicapo Significa che potrebbe avere qualcosa da mostrare nella trasmissione estesa del 14 giugno. – Marrone opaco

mattina! Abbiamo appena iniziato il nostro secondo giorno di copertura sull’Xbox & Bethesda Game Show questo fine settimana. Ho fatto il check-in prima del resto della squadra da Londra, per cogliere gli ultimi sviluppi durante la notte, prima di quella che potrebbe essere una giornata impegnativa prima del grande spettacolo di domani. Di recente abbiamo appreso che l’Xbox & Bethesda Game Show si svolgerà per lui circa 95 minuti, indicando che il duo ha un evento impegnativo in lavorazione. Mentre la trasmissione del 12 giugno ospiterà i grandi battitori, non dimenticare che Microsoft ha un secondo evento con altri 90 minuti a seguire il 14 giugno. Stiamo anche vedendo alcune presunte “fughe di notizie” dell’evento Xbox che circolano online questa mattina, la maggior parte delle quali sono completamente false. Tuttavia, se vuoi diventare cieco questo fine settimana, ti consigliamo di rimanere offline il prima possibile. Continueremo a fornire le ultime novità, come succede. – Marrone opaco

(Credito immagine: Bethesda Softworks LLC) Indiana Jones potrebbe tornare su Xbox Showcase READ La ragazza "mostra" come rilevare telecamere nascoste, specchi bidirezionali... in una stanza d'albergo Anche se non è chiaro quali studi di proprietà di Microsoft abbiano un posto durante lo spettacolo di domenica, MachineGames, meglio conosciuto per il suo lavoro sui giochi Wolfenstein, potrebbe essere tra quelli presenti. MachineGames ha ora commentato l’Xbox & Bethesda Games Showcase, alimentando la speculazione per un’apparizione durante lo spettacolo. Siamo così eccitati per la domenica [sic] Mostra “Sviluppatore Menzione tramite LinkedIn. “Spero che siate tutti pronti!” MachineGames è entrata a far parte di Xbox come parte dell’acquisizione di Bethesda, mentre il lavoro di licenza continua Gioco di Indiana Jones con Lucasfilm. La vista può fornire l’aggiornamento del progetto Dopo la sua presentazione nel 2021, se è destinato a coincidere con il prossimo film di Indiana Jones in uscita il prossimo giugno. Anche il terzo capitolo della recente serie Wolfenstein dovrebbe essere in cantiere, dopo l’uscita nel 2017 di Wolfenstein II: The New Colossus. – Marrone opaco

(Credito immagine: aarongreenberg | Twitter) Microsoft afferma che Xbox & Bethesda Show durerà 95 minuti Coloro che hanno anticipato la durata dell’offerta di gioco di Xbox e Bethesda non hanno bisogno di chiedere oltre. Il Xbox & Bethesda Games Showcase durerà circa 95 minutiSecondo un nuovo post su Twitter di Aaron Greenberg, direttore marketing di Xbox. È poco più di un’ora e mezza di annunci e trailer continui per i prossimi giochi Xbox. Anche se ora abbiamo un runtime, stiamo ancora indovinando quali giochi usciranno domenica. Non dimenticare di Microsoft Ospita uno spettacolo prolungato il 14 giugnodella durata di circa 90 minuti, che dovrebbe fornire uno sguardo più approfondito ad alcuni dei giochi mostrati durante l’evento principale. – Corpo di Zaccaria

(Credito immagine: Xbox Game Studios) Il DLC Hot Wheels di Forza Horizon 5 trapela prima della sua rivelazione Qualche settimana fa, ho discusso di cosa potrebbe pianificare Playground Games Prima espansione DLC di Forza Horizon 5. Ora, pochi giorni prima che Xbox e Bethesda presentino in anteprima i giochi, è trapelato un aggiornamento prematuro alla lista Steam del gioco Espansione di Forza Horizon 5 chiamata Hot Wheels. Sebbene Microsoft sia stata rapida nel rimuovere le risorse promozionali, non puoi cancellarle da Internet. Sembra che Playground Games stia collaborando ancora una volta con il marchio Mattel nel crossover Hot Wheels, risalendo ai giorni di Forza Horizon 3. READ Specifiche del nuovo smartphone OnePlus Nord 2 5G Nulla è stato ancora ufficialmente confermato, ma sembra probabile che Forza Horizon 5 apparirà durante l’Xbox & Bethesda Game Show per rivelare il nuovo DLC. Possiamo anche aspettarci maggiori dettagli su cosa è incluso e quando sarà disponibile l’espansione. – Corpo di Zaccaria

(Credito immagine: Samsung Electronics Co., Ltd.) L’app Xbox Cloud Gaming TV verrà lanciata sui televisori Samsung questo mese Xbox Cloud Gaming continua ad espandersi a un ritmo costante, collegando ora telefoni cellulari, PC e console Xbox alla piattaforma di streaming di Microsoft. I televisori sono gli ultimi ad entrare a far parte del suo crescente impero cloud, grazie a a La nuova app Xbox TV si dirige verso la gamma TV Samsung 2022 Dal 30 giugno. Microsoft ha anche confermato i suoi piani per il lancio di una Xbox solo in streaming, doppiata internamente Xbox “Pietra trapezoidale” Costituisce un punto di ingresso più conveniente nell’ecosistema Xbox. Microsoft continua a pagare Giochi su cloud per Xbox Come prossima grande innovazione, lo streaming di giochi online Xbox a bassa latenza, insieme al servizio di abbonamento Xbox Game Pass. Questi ora rientrano in “Xbox Everywhere”, un termine generico per il suo ecosistema emergente, lontano dall’hardware della console tradizionale. Xbox Cloud Gaming giocherà probabilmente un ruolo fondamentale durante l’offerta di gioco di Xbox e Bethesda, aiutando il catalogo dei giochi futuri a raggiungere il pubblico più ampio possibile. Aspettati che Xbox Cloud Gaming appaia più frequentemente questo fine settimana, insieme alle ultime console Xbox Series X | S. – Marrone opaco

(Credito immagine: Bethesda Softworks) Xbox ‘Meet or Exceed’ 5 nuovi giochi nei prossimi 12 mesi Microsoft si dirigerà all’Xbox & Bethesda Game Show questo fine settimana il prossimo Impegnati in almeno cinque nuovi giochi nei prossimi 12 mesi. In un comunicato stampa prima della trasmissione di domenica, la società ha affermato che prevede di “soddisfare o superare” il numero di nuovi giochi rilasciati nell’ultimo anno fiscale. Ciò significa che Xbox e Bethesda presenteranno cinque o più progetti prima di giugno 2023. L’annuncio suggerisce che potremmo vedere date di rilascio più impegnative durante la conferenza di Microsoft del 12 giugno, inclusi i titoli previsti per la fine dell’anno. prossimo Ritardo a Starfield e RedfallRedmond si è trovata con una scappatoia nel suo calendario dei contenuti per il resto del 2022. Forza Motorsport può aiutare a colmare il divario e ci aspettiamo di saperne di più su altri titoli in arrivo nel prossimo futuro. – Marrone opaco READ Il trambusto di Internet .. I siti popolari crollano allo stesso tempo ..!

Saluti! È un periodo dell’anno incredibilmente divertente per i giocatori su Xbox e PC, con l’impressionante offerta di gioco di Xbox e Bethesda proprio dietro l’angolo. Aggiornerò questo spazio con tutti gli ultimi annunci e rivelazioni non appena li avremo e potrò anche condividere alcuni dei miei pensieri. Conduco molta copertura di Minecraft, Forza Horizon e Forza Motorsport qui su Windows Central, ma sono anche un fan di tutto ciò che riguarda i videogiochi, in particolare i giochi Xbox. Sono entusiasta di vedere cosa c’è in serbo nelle prossime settimane. — Zachary Boddy, scrittore di notizie di Windows Central Games

(Credito immagine: Activision) Nel caso ve lo foste perso, Summer Game Fest, l’evento di gioco inaugurale di stagione non-E3-ma-ancora-Sorta-E3, recentemente alcuni nuovi annunci di giochi in vista dello spettacolo Xbox e Bethesda. Puoi recuperare Tutti gli annunci del Festival dei giochi estivi A tutto tondo dell’evento. I momenti salienti dell’evento per i possessori di Xbox includevano le prime demo di gioco di Call of Duty: Modern Warfare II e The Callisto Protocol, oltre a un nuovo trailer di Marvel’s Midnight Suns. Xbox Game Pass Ha anche ricevuto diverse nuove aggiunte per il Day 1, tra cui Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge il 16 giugno e Routine, una colonna sonora di un gioco horror fantascientifico in arrivo da Mick Gordon di DOOM. L’offerta limitata di Microsoft indica anche che sta bloccando questi picchiatori pesanti, il che non fa che aumentare le aspettative per l’offerta del 12 giugno. – Marrone opaco