Wood Maya: un simpatico fan della Sierra Leone regala allo YouTuber ghanese $ 1,1 lakh Ghana Sidra

Lo YouTuber ghanese Wood Maya ha festeggiato un gentile fan che gli ha regalato dei dollari durante il loro incontro in Canada

Wood Maya era felice che il suo compagno africano della Sierra Leone gli avesse mostrato amore e gentilezza

I netizen che hanno visto il post sono rimasti colpiti e sono andati nella sezione commenti per esprimere le loro opinioni

Un gentile fan del creatore di contenuti ghanese Wood ha benedetto Maya con dei soldi quando si sono incontrati in Canada. Lo ha annunciato il famoso creatore di contenuti sulla sua pagina Facebook.

Secondo Wood Maya, il tifoso della Sierra Leone gli ha regalato cento dollari canadesi (100 dollari canadesi), equivalenti a 1.100 cedi ghanesi, in segno di gratitudine per il suo lavoro stimolante. Tuttavia non ha rivelato la sua identità.

Wood Maya celebra un fan gentile che gli ha dato dei soldi. Fonte immagine: Legno Maya

Fonte: Facebook

Wood Maya è rimasto toccato dal gesto, quindi ha mostrato una banconota da 100 dollari canadesi sulla sua pagina Facebook e ha ringraziato il fan per il denaro. Ha scritto:

Leggi anche Un uomo ghanese costruisce un robot, gli dà istruzioni in twi e lui obbedisce: “Iko, ka waki”.

“Ho incontrato un fan della Sierra Leone in Canada e mi ha dato 100 dollari canadesi.”

Vedere posta meno:

I netizen hanno elogiato il fan che ha regalato i soldi a Wood Maya

I netizen che hanno visto il post di Wood Maya sono rimasti commossi dal gesto e sono andati nella sezione commenti per lodare il fan.

@Ben Bella Wise ha scritto:

“È così che noi, come cittadini della Sierra Leone, abbracciamo lo spirito del panafricanismo”.

@Magdalene Masa Boima ha scritto:

“In Sierra Leone, accogliamo gli stranieri a braccia aperte, indipendentemente dalla loro religione, e crediamo nell’unità e nella prosperità per tutti. Come straniero nel nostro paese, sarai accolto, protetto e curato senza alcuna aspettativa in cambio. è un peccato che facciamo fatica a mostrare lo stesso amore e la stessa gentilezza alla nostra gente”.

@Sufi Dokorogo Libri televisivi:

READ Truffa turistica! Stai pensando di prendere l'autobus in Italia? Pensa di nuovo! Leggi anche Shatta Bandel parla della fonte della sua ricchezza: “Lavoro nel settore del petrolio e del gas”

“Dio benedica il donatore.”

@Sia Kutubu ha scritto: ·

“Oh, siamo una delle persone più belle del continente senza tetto.”

Un uomo ghanese dona cibo ai mendicanti di strada

In una simile dimostrazione di gentilezza, un uomo ghanese ha donato cibo ad alcuni mendicanti per strada. Ciò ha riscaldato i cuori di molti dopo che un video clip ha mostrato il momento in cui ha preso d'assalto le strade per distribuire pacchi di cibo ai mendicanti e alle persone con disabilità mentale.

Gli utenti di Internet che hanno visto il video sono rimasti colpiti e sono andati nella sezione commenti per elogiare l'uomo.

Testo rivisto da Berlinda Entsi, giornalista e copy editor di YEN.com.gh

Fonte: YEN.com.gh