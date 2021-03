WhatsApp: come cambiare il colore dell’applicazione sul tuo telefono? Dai un’occhiata a tutto ciò che devi sapere sulla nuova funzionalità

W.HatsApp è una delle app più popolari al mondo, e quindi anche in Colombia. El Tiempo ha riferito che nei primi mesi del 2020 l’app di messaggistica istantanea ha raggiunto 2 miliardi di utenti in tutto il pianeta. Nel frattempo, il sito di social media ha annunciato che questo social network era il terzo network più utilizzato in Colombia all’inizio dello scorso anno.

Potresti anche essere interessato a | Il tuo oroscopo di martedì 30 marzo

Questa piattaforma, di proprietà di Facebook, fornisce costantemente aggiornamentiAlcuni di loro sono stati ben accolti dagli utenti, mentre altri hanno causato polemiche, come la modifica delle politiche sulla privacy annunciata dal suddetto social network qualche mese fa.

In questa occasione, secondo WABetaInfo, un portale indipendente specializzato in WhatsApp, Gli sviluppatori di questa applicazione prepareranno una nuova funzione: cambiare il colore di alcuni elementi dell’interfaccia.

Al momento non si sa quando sarà disponibile un nuovo aggiornamento, quindi è impossibile sapere come si potrà cambiare il colore del social network. Allo stesso modo, non è noto se queste modifiche si applicheranno all’intera interfaccia. Come nel caso di Telegram, o se solo pochi elementi sono disponibili per la modifica.

La modalità invisibile indica In qualcosa di molto semplice, e viene attivato solo facendo quanto segue:

-Vai alle impostazioni della piattaforma, tocca l’opzione dell’account quindi inserisci la privacy

Una volta fatto quanto sopra, specifica semplicemente che nessuno può vederti l’ultima volta, la tua immagine del profilo o le tue informazioni

D’altra parte, se non vuoi che i tuoi contatti si rendano conto che hai letto i loro messaggi o che stai scrivendo loro, puoi disattivare la tua connessione Internet mentre leggi ciò che ti inviano o mentre scrivi a cosa risponderai. Inoltre, se invece di entrare direttamente Nell’applicazione, scrivi la notifica del messaggio che appare sulla barra delle applicazioni e l’altro utente non lo saprà.