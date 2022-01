Vuoi avere un accesso gratuito in ADSL e passare la fibra? Liberare una soluzione pour vous

Une astuce simple à découvrir pour avoir un bon débit, même à la campagne.

Nouveau numéro de notre serie vidéo “Le saviez-vous, nos astuces Free”, qui vous proporre chaque semaine de couvrir ou de redécouvrir determinate possibilità o opzioni peu connus que proponendo free e qui pourront vous viable semplificatore. Il s’agit d’un format très court, d’environ une minute, qui vous détaille, sur notre chaîne YouTube, une astuce simple et efficace.

Cette semaine nous nous interressons aux français qui ne peuvent accéder à un bon débit en ADSL et qui non passa la fibra. Dans ce cas, Free propone une dédiée aux auxiliaries nelle aree rurali qui donne accedono a Internet tramite le reseau 4G+ pour une enveloppe data di 250 Go par mois e un debited discendente aller jusqu’à 320 Mbit/s. Il s’agissait ainsi de “la box 4G la plus rapide du marché selon Freeavec la possibilité de connecter jusqu’à 64 appareils. La carta SIM è attiva e preinstallata sull’attrezzatura, in modo da sfruttare il 4G+ del cellulare gratuito, non la raccolta e la cessazione dell’attività. Ce dernier est donc accessibile au domicile des abonnés éligibles dans les zones où la fiber n’est pas encore disponibile et où le réseau ADSL ne permet qu’un accesso a internet limité.

Pour ne rater aucune de nos vidéos, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube d’Univers Freebox