Valve rilascia di soppiatto una patch Dota 2, potenziamenti Dawnbreaker

Dawnbreaker è arrivato Dota 2 Venerdì, ma non ha esattamente dato fuoco al mondo.

Mentre i nuovi eroi nel MOBA di Valve tendono ad essere ragazzi o molto sconfitti, Valora invece si è trovata impantanata in una percentuale di vittorie inferiore al 40% nonostante la sua relativa facilità d’uso. un Nuova patch La scorsa notte Dawnbreaker ha affinato ovunque, comprese le sue statistiche di base e ogni abilità, dandole un po ‘di tempo per brillare.

Le modifiche hanno dato a Dawnbreaker un grande impulso nella sua percentuale di vittorie durante la notte, passando da un cattivo 39,23 percento a un 50,88 percento superiore alla media, secondo Dotapov.

Man mano che i giocatori acquisiscono maggiori informazioni su come sta giocando Dawnbreaker, la percentuale di vittorie continuerà probabilmente a salire, anche se a un ritmo più costante. Per ora, l’eroe sembra giocare meglio nella corsia esterna, sia esso centrale o di supporto, con l’obiettivo principale sulle aure e sugli elementi di durabilità per rimanere sempre in combattimento.

Ecco le modifiche apportate a Dawnbreaker, insieme ad alcune piccole modifiche alla modalità generale Dota 2 Giocare.

Generale

Le piccole caselle di spawn del campo sono state modificate

Death on Neutral / Roshan, simile a tempi di riemergenza aumentati, non assegna script TP

Lo spuntar del giorno