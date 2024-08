Uno studio rivela che i comuni pesticidi agricoli aumentano significativamente il rischio di sei tipi di cancro!

Quasi nulla in agricoltura può essere fatto senza pesticidi. Ma l’uso di molti agenti non è esente da rischi per la salute umana.

Johannes Habermehl Meteorite della Germania 08/07/2024 ore 17:00 5 minuti

I pesticidi sono parte integrante dell’agricoltura moderna. Aiutano a controllare i parassiti, aumentando così i raccolti. Ma oltre ai benefici che apportano, comportano anche rischi potenziali per la salute umana che spesso vengono trascurati. Un nuovo studio ha analizzato la relazione tra uso di pesticidi e incidenza del cancro negli Stati Uniti.

I ricercatori hanno utilizzato i dati di 63 diversi pesticidi per analizzare i modelli di utilizzo dei pesticidi in diverse regioni degli Stati Uniti. È ormai chiaro che l’uso di pesticidi è particolarmente elevato in alcune aree, il che potrebbe comportare una maggiore esposizione dei residenti ad essi.

Tipi di cancro e aree colpite

La ricerca ha dimostrato L’incidenza di alcuni tipi di cancro è maggiore nelle aree in cui l’uso di pesticidi è elevato. Sono particolarmente colpiti la leucemia, il linfoma non Hodgkin, il cancro del colon, il cancro del polmone e il cancro del pancreas. Questi tumori erano più comuni nelle aree in cui l’uso di pesticidi era più intenso.

Gli studi attuali sono: Häufig eingesetzte #Bestizzato Shaden Hamlin. Hummelvölker, die höchsten Pestizidrückständen ausgesetzt Waren, hatten Weniger Nachkommen & ein geringeres Gewicht. #Scienzapaesaggistica (1/2) pic.twitter.com/JBxLyxppKn — UmweltinstitutM eV (@UmweltinstitutM) 12 febbraio 2024

Una scoperta sorprendente dello studio è che non tutti i tumori sono colpiti allo stesso modo. Mentre alcuni tipi di cancro, come il cancro al seno o alla tiroide, non hanno mostrato un’associazione significativa con l’uso di pesticidi, altri, come il cancro ai polmoni, erano fortemente legati al fumo e all’esposizione ai pesticidi. Queste differenze suggeriscono che alcune sostanze chimiche o agenti potrebbero svolgere un ruolo che necessita ancora di essere studiato più in dettaglio.

Il fumo è un ulteriore fattore

È interessante notare che lo studio ha anche dimostrato che il fumo era un ulteriore fattore di rischio per il cancro in molte aree colpite. Ciò evidenzia la complessità dei rischi sanitari affrontati dalle persone che vivono nelle zone rurali e agricole. L’effetto combinato del fumo e dei pesticidi può aumentare significativamente il rischio di cancro, evidenziando l’importanza di considerare questi fattori insieme.

Implicazioni e raccomandazioni future

I risultati di questo studio potrebbero avere importanti conseguenze per la regolamentazione dei pesticidi. Poiché molti dei pesticidi studiati sono ampiamente utilizzati in agricoltura, Potrebbero essere necessari regolamenti più severi o metodi agricoli alternativi per proteggere la salute pubblica.

Inoltre, la ricerca può aiutare Per identificare specifici pesticidi particolarmente dannosi, Ciò consentirà misure più mirate per ridurre i rischi.

Nel complesso, questo studio evidenzia la necessità di comprendere meglio i rischi per la salute associati all’uso dei pesticidi e di adottare misure per ridurre l’esposizione a sostanze chimiche potenzialmente dannose. È essenziale che le autorità agricole e sanitarie pubbliche utilizzino questi risultati per proteggere la salute pubblica.

Conclusione

Non c’è dubbio che l’uso dei pesticidi in agricoltura abbia contribuito ad aumentare i raccolti, ma comporta anche notevoli rischi per la salute. Il potenziale legame tra l’uso eccessivo di pesticidi e alcuni tipi di cancro è particolarmente preoccupante.

Sono necessarie ulteriori ricerche ed eventualmente misure normative per ridurre i rischi per i residenti. aspettare, Gli agricoltori e i consumatori devono essere informati dei potenziali rischi associati all’uso e al consumo di prodotti contaminati da pesticidi.

——————

Riferimento articolo:

Jacob Gerken et al., Valutazione completa dei modelli di utilizzo dei pesticidi e dell’aumento del rischio di cancro, luglio 2024