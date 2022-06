Una settimana fredda è prevista in molte parti della Namibia

Ashley Nambi

A differenza del clima caldo della scorsa settimana, questa settimana dovrebbe essere molto fredda nelle parti meridionali, centrali e orientali della Namibia.

Secondo i servizi meteorologici della Namibia, martedì inizierà il freddo nelle parti meridionali del Paese, con alcuni rovesci serali in alcune aree.

Keetmanshoop è evidenziato a questo proposito poiché la città può aspettarsi condizioni parzialmente nuvolose con pioggia martedì.

Tuttavia, queste condizioni non dureranno per tutta la settimana poiché le condizioni dovrebbero essere soleggiate e miti giovedì, con una temperatura minima di 5 gradi Celsius e una temperatura massima di 22 gradi Celsius.

FREDDO: l’attuale situazione fredda in arrivo – 13 giugno 2022. Foto: Facebook / Condizioni meteorologiche estreme in tutto il Sud Africa / Juandre Vorster

I servizi meteorologici in Namibia prevedono anche che le città costiere meridionali vedranno anche piogge serali martedì, mentre il resto delle città costiere vedrà condizioni parzialmente nuvolose. Queste condizioni parzialmente nuvolose saranno costanti a Walvis Bay da martedì a giovedì con temperature minime da 7 a 9 gradi Celsius e massime da 21 a 24 gradi Celsius. La città costiera vedrà anche macchie di nebbia mercoledì e giovedì.

Il freddo inizierà nel sud martedì e si estenderà alle parti centrali e orientali del paese entro mercoledì. Quindi Windhoek sperimenterà temperature minime di 4°C a 7°C, e nella parte orientale, Rondo registrerà temperature minime di 5°C a 7°C da martedì a giovedì. Anche l’interno dovrebbe essere particolarmente ventoso, con forti venti da nord-ovest.

Questi venti da nord-ovest persistono anche nel resto del Sud Africa e molte parti della regione – come le capitali dell’Angola, Zambia, Zimbabwe e Mozambico – hanno anche condizioni parzialmente nuvolose. Tuttavia, si dice che Gaborone in Botswana e Johannesburg in Sud Africa siano soleggiate e temperate, mentre Città del Capo è nuvolosa e fresca con temporali.