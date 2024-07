Una partnership tra UN Tourism e TUI Care per sostenere gli artigiani africani nelle aree rurali

UN Tourism e TUI Care hanno rafforzato la loro partnership in corso firmando un accordo presso la sede delle Nazioni Unite del Turismo a Madrid. L’accordo si concentra sull’empowerment di artisti e artigiani, in particolare donne e giovani, nelle destinazioni del turismo rurale in Africa. Attraverso questo nuovo accordo, TUI Care diventa il primo partner a sostenere la fase pilota del programma di piccole sovvenzioni turistiche delle Nazioni Unite per il turismo per lo sviluppo rurale.

Dare potere agli artisti e agli artigiani rurali

Attraverso questa collaborazione, UN Tourism e TUI Care lanceranno un invito a presentare proposte sul tema “Culture colorate” per dare potere ad artisti e artigiani nelle destinazioni rurali in Gambia, Marocco, Mozambico, Namibia, Ruanda, Senegal, Sud Africa, Tanzania, Tunisia. e Zambia.

Il turismo ha il potere di cambiare la vita delle comunità, soprattutto nelle zone rurali. Sostenendo artisti e artigiani, non solo preserviamo il patrimonio culturale, ma creiamo anche opportunità di reddito sostenibile.

Il bando consentirà alle organizzazioni no-profit di questi paesi di sviluppare iniziative innovative a beneficio delle comunità artigianali e artistiche per migliorare le opportunità di reddito, proteggere il patrimonio culturale immateriale e promuovere il turismo rurale.

L'Organizzazione delle Nazioni Unite per il Turismo e TUI Care stanno collaborando per promuovere lo sviluppo sostenibile attraverso il turismo. Nel 2023, le due organizzazioni hanno lanciato il Fondo Turismo per lo Sviluppo con un finanziamento di 10 milioni di euro per sostenere lo sviluppo sostenibile nelle destinazioni dei paesi meno sviluppati.

Rafforzare le comunità rurali attraverso il turismo

Intervenendo durante la cerimonia della firma dell’accordo, Zurab Pololikashvili, segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per il turismo, ha dichiarato: “Il turismo ha il potere di trasformare la vita delle comunità, soprattutto nelle zone rurali, sostenendo artisti e artigiani, non solo noi preservare il patrimonio culturale, ma anche lavorare “Questa collaborazione con TUI Care incarna il nostro impegno per un turismo inclusivo e sostenibile per lo sviluppo rurale”.

Thomas Ellerbeck, presidente della Fondazione TUI Care, ha espresso questo punto di vista: “Supportando artisti e artigiani, preserviamo il patrimonio culturale e promuoviamo la crescita economica e il benessere sociale in alcune delle destinazioni turistiche più vulnerabili del mondo , ispirato al nostro programma globale TUI Colourful Cultures, costituisce un’importante pietra angolare della nostra strategia aziendale”.

Promuovere lo sviluppo del turismo sostenibile nelle comunità rurali in Africa

Il turismo è un’ancora di salvezza per molte comunità rurali e ha la capacità unica di creare nuovi posti di lavoro, rafforzare la coesione regionale e proteggere le risorse naturali e culturali. Funziona anche per dare potere alle donne e ai giovani.

Le aree rurali si trovano ad affrontare sfide crescenti, come la migrazione della popolazione, l’invecchiamento della popolazione, il calo dei livelli di reddito e le lacune nelle infrastrutture, nella sanità e nei servizi finanziari. Nonostante i miglioramenti significativi registrati negli ultimi decenni, le disparità tra le aree urbane e quelle rurali persistono. Il presente invito a presentare proposte mira a:

Aumentare la capacità degli artisti e degli artigiani di impegnarsi nell’economia del turismo e aumentare il proprio reddito

Aumentare la visibilità di artisti e artigiani nelle destinazioni del turismo rurale

Aumentare la disponibilità di servizi di sostegno per artisti e artigiani nel turismo rurale

Si prevede che le iscrizioni verranno aperte il prossimo settembre.

