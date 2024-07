Una fuoriuscita di petrolio sul relitto della nave Tanio al largo di Batz è intervenuta a tappare “diversi buchi nello scafo della nave”.

Nuove perdite di petrolio sono state osservate sulla Tanio, una nave cisterna affondata al largo dell'isola di Batz nel 1980. I lavori di collegamento si sono svolti nel 2020 e nel 2021 ma “sono stati notati diversi fori nello scafo che permettevano la fuoriuscita di petrolio da piccole quantità di idrocarburi è stato messo in atto ma si potrebbero programmare altri interventi”.

34 anni dopo il suo affondamento, la petroliera Tanio si comporta ancora in questo modo. Quest'anno sono state osservate nuove perdite di idrocarburi. La causa furono le forti tempeste invernali che danneggiarono il relitto. Interventi già avvenuti nel 2020 e 2021, a seguito di danni alle attrezzature da pesca presenti a bordo.

Dopo queste scoperte, l'Atlantic Marine Administration ordinò l'intervento per ispezionare il relitto. “Durante tre immersioni sono stati osservati diversi fori nello scafo che hanno permesso la fuoriuscita di piccole quantità di olio.descrive la provincia marina in un comunicato.

I marinai del Centro di esperti per le immersioni umane e gli interventi subacquei (CEPHISMER) a bordo della nave charter di supporto e assistenza (BSAA) Sapeur, sono È intervenuto il 17 luglio 2024 sullo scafo della petroliera Tanio, Naufragio Si trovava a 25 miglia nautiche a nord dell'isola di Batz e a 80 metri d'acqua.



©A. Graal – Francia 3 Bretagna

“Il gruppo Ho utilizzato un veicolo subacqueo telecomandato H2000 (ROV – veicolo subacqueo telecomandato) per installare una nuova piastra di tenuta nella cavità principale.Dettagli del Governatorato.

La sorveglianza della costa e degli accessi marini al Finistère settentrionale sarà mantenuta tramite regolari osservazioni satellitari e aeree. “Nuove missioni come quella effettuata il 17 luglio 2024 potrebbero essere programmate nei prossimi mesi”.

Decreto n. 016/2021 che regola la pratica della pesca per garantire la protezione del relitto della nave cisterna Tanio”Resta in vigore la limitazione del raggio di 500 metri attorno al relitto per impedire attività di pesca”. Identifica anche il comunicato stampa.

Se una persona scopre ghiaie di idrocarburi, è necessario informare il Centro di documentazione, ricerca e sperimentazione sull'inquinamento accidentale delle acque (CEDRE) con sede a Brest. Quest'ultimo effettuerà le analisi necessarie per identificare la fonte del materiale.

Il 7 marzo 1980, al largo della costa settentrionale del Finistère, la nave cisterna Taneo (bandiera del Madagascar) era diretta tra Wilhelmshaven (Germania) e Civitavecchia (Italia). Si rompe a 25 miglia nautiche (46 km) a nord dell'Ile des Batz. La Marina francese ha salvato 31 sopravvissuti, ma otto membri dell'equipaggio erano ancora dispersi.

La nave Tanio trasportava 28.600 tonnellate di petrolio. Circa 10.000 tonnellate si sono riversate in mare, inquinando 200 chilometri di costa. La parte posteriore della petroliera, contenente 7.500 tonnellate di petrolio, fu rimorchiata a Le Havre, mentre la parte anteriore affondò, insieme ad altre 10.000 tonnellate, ad una profondità di circa 80 metri.

L'inquinamento si diffonde e solo le operazioni subacquee, effettuate dalla Marine Expertise Company (COMEX) per quindici mesi, permettono di recuperare parte del petrolio rimanente e colmare le lacune. Nonostante le difficili condizioni meteorologiche, le maree e le correnti sotterranee, Comex elaborerà 5.100 tonnellate di petrolio.