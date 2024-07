Una facciata ad arco a gradoni copre il centro culturale e sportivo della comunità di Jiangpu

Centro culturale e sportivo della comunità di Jiangpu di Lasem Architects

Centro culturale e sportivo della comunità di Jiangpu, situato a ShangaiIl distretto di Yangpu, Shanghai, sta facendo rivivere l'ex sito della fabbrica di biciclette Shanghai Forever. progetto prima Soprattutto architetti Affronta il contrasto tra i quartieri più antichi e le moderne comunità a molti piani e mira a migliorare la cultura comunitaria e l'ambiente di vita dell'area.

Il progetto rispetta l'appezzamento di terreno lungo e stretto del sito con l'ingresso principale su Liyuan West Road, garantendo la continuità del paesaggio stradale lungo Tihushan Road. La facciata su strada rispetta un limite di altezza di 24 metri, mentre il cortile interno è suddiviso in diversi spazi per attività all'aperto da balconi d'ingresso e box sospesi al secondo piano. Questi cortili si rivolgono ai mercati della creatività giovanile e alle interazioni con gli anziani.

Cultura della comunità Jiangpu Centro sportivoIl primo e il secondo piano dell'edificio sono caratterizzati da spazi a doppia altezza destinati a lounge comuni, mentre il secondo piano ospita sale per la lettura e attività come la calligrafia, il disegno e la danza. Aree riabilitative, una palestra e una piccola sala polivalente occupano il terzo e il quarto piano. Il quinto piano comprende una sala polivalente priva di colonne che può ospitare 300 posti, oltre a camerini e sale Vip.



Tutte le foto sono di Shangjian Image

Il design dinamico del Centro Culturale trasforma la trama d'angolo

Il design trasforma strategicamente gli spazi angolari attraverso volumi curvi, garantendo continuità e attenuando il contrasto tra le vecchie e le nuove strutture. I platani lungo il marciapiede sono preservati e l'edificio di cinque piani è discretamente posizionato dietro il verde. Il design ad arco rovescio a gradoni dal terzo al quinto piano si integra con l'edificio principale, creando effetti dinamici di luci e ombre e migliorando il riconoscimento degli spazi angolari.

Le finestre strette lungo la facciata rivolta verso la strada isolano dal rumore della strada la sala multifunzionale e le sale attività. Lo spazio d'ingresso integra gli ingressi pedonali e quelli interrati con una grande tettoia triangolare, sostituendo i tradizionali portali con pareti curve verticali semiaperte che fondono cortili tranquilli con vivaci paesaggi stradali. Architetti Raggiungere l'interazione umana spaziale incorporando il gioco della pioggia e del sole nel design.

Le ampie pareti di vetro dell'edificio di cinque piani offrono viste sul cortile interno, migliorando l'interazione tra spazi interni ed esterni. Le vetrate alte otto metri sui primi due piani massimizzano il comfort degli spazi comuni a doppia altezza. Il quarto e il quinto piano sono caratterizzati da pannelli sospesi in alluminio larghi 350 mm disposti in schemi sfalsati, creando distinte esperienze spaziali interno-esterno. Una scatola sospesa attraversa l'edificio principale e il pittoresco muro, con colori contrastanti della pietra lungo la strada che creano un contrasto visivo. Una scala panoramica si estende dall'edificio, offrendo ricche esperienze spaziali e fungendo da parco giochi per bambini sulla piattaforma rotante.



