Una donna emotiva regala alla sorella maggiore una nuova auto del valore di milioni di cedi, un video clip è diventato virale

Una donna nigeriana ha espresso la sua gratitudine alla sorella che l'ha sorpresa con un'auto del valore di milioni di cedi

Un video clip mostrava l'orgogliosa sorella che esprimeva la sua felicità dopo aver ricevuto l'auto durante una cerimonia pubblica

Gli utenti dei social media che hanno visto il video si sono precipitati nella sezione commenti per esprimere la loro ammirazione per le adorabili sorelle

Il video toccante di una donna nigeriana che riceve un regalo costoso dalla sorella maggiore è diventato virale sui social media.

La sorella superò i suoi sentimenti e lodò la sorella maggiore per aver sempre fatto del suo meglio per renderla felice.

Una donna elogia la sorella maggiore per l'auto regalata. Fonte immagine: @ruthie_willie/TikTok.

Una donna regala alla sorella minore un'auto costosa

secondo @Ruthie Willie che ha condiviso il video su TikTok, l'auto valeva l'enorme cifra di 30 milioni di naira (282.908 cedi ghanesi).

sorella, È chiaramente sopraffatto dalle emozioni Con emozione ha espresso la sua gratitudine e ha elogiato il suo caro fratello.

Ha descritto sua sorella come la sua “mamma dolce”, la sua “bambina” e la sua “gemella”, citandola come la ragione dei suoi standard elevati. La sorella si è anche riferita scherzosamente a sua sorella come al motivo per cui non ha un fidanzato, il che significa che nessuno può eguagliare l'unicità e la capacità di dare di sua sorella.

Nelle sue parole:

“Il motivo per cui i miei standard sono così alti è grazie alla mia amata madre. Mia figlia. L'amore della mia vita. La mia anima gemella. La ragione per cui esisto. Sono così orgogliosa di essere tua sorella. Sono così emozionata. Così elettrizzata. . Quella è mia sorella. Quando le persone mi chiedono perché non ho un ragazzo, la indico e dico che non ho Chi sconfiggerà questa (sua sorella).

Reazioni quando una donna regala un'auto a sua sorella

Utenti dei social media che incontrano tic toc Gli spettatori sono rimasti toccati dal caldo legame tra le sorelle e hanno inondato la sezione commenti di dolci messaggi.

@Vendo Bonmo Ijebu ha detto:

“Ho guardato mia sorella maggiore e ho sospirato.”

@Abodunrin Jane Ineta ha detto:

“Hmm, mia sorella maggiore non mi ha mai fatto correre per oltre 1.500 miglia prima di questo. Altrimenti, sarò io a spingermi.”

@Molly ha detto:

“Sono sempre grato alla mia sorella maggiore perché se non è lei, ti amo sorella, Dio ti benedica, Amen.”

@demivibes03 ha detto:

“Alipuso Anita, sono così orgoglioso di chiamarti mia sorella maggiore Asor. La mia anima gemella. Il motivo del mio successo. Lei è la mia stilista, se non fosse stato per lei, sarei andata a vedere i vestiti che ho” indosso.”

@ciarasunday ha aggiunto:

“Quanti di voi dicono che vostra sorella non può dargli mille dollari o comprargli un'auto? Mio caro, avete controllato voi stessi? Fino a che punto rispettate vostra sorella? La amate davvero? Raccogliere ciò che semini. Tutto quello che vedo è rispetto.”

Guarda il video qui sotto:

Un uomo compra un'auto per sua moglie

Nel frattempo, un uomo ha mostrato il suo profondo amore e apprezzamento per sua moglie comprandole una nuova auto, una Toyota Corolla.

L'uomo, il cui nome è Suleiman Adogu, ha detto che sua moglie è rimasta con lui anche quando possedeva solo una moto, e che lei meritava l'auto.

Suleiman ha detto che essere riuscito a comprare un'auto a sua moglie ha dimostrato che le persone possono iniziare in piccolo la vita e crescere insieme.

