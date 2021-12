Una coppia di buchi neri vicini alla Terra: l’inquietante e sorprendente scoperta di Hubble

Solo con gli strumenti giusti, tra cui il Very Large Telescope dell’ESO e il telescopio spaziale Hubble, gli astronomi sono stati in grado di individuare e scoprire il sistema binario di buchi neri supermassicci più vicino mai visto. Si fonderanno in un unico buco nero entro i prossimi 250 milioni di anni. E lo spettacolo, ancora oggi, è di una bellezza sconvolgente.

Un gruppo di astronomi, grazie a MUSE, uno strumento installato su dell’European Southern Observatory . Very Large Telescope In Cile, ha studiato e confermato dopo qualche tempo, l’esistenza di una coppia di buchi neri supermassicci più vicini alla Terra prima: stiamo parlando di una distanza di 89 milioni di anni luce, 470 milioni di anni luce più vicina rispetto al record precedente. . I buchi neri non sono mai stati visti “così vicini”. Trovati due buchi neri appena scoperti Al centro della galassia NGC 7727, precisamente nella costellazione dell’Acquario, e, secondo ipotesi, i resti dei nuclei di una galassia dovrebbero essere dedicati alla collisione di due galassie, avvenuta molti anni fa ma che ancora non sappiamo con assoluta certezza. D’altra parte, la distanza tra loro è la più breve mai registrata: solo 1.600 anni luce.

Gli astronomi sospettano da tempo l’esistenza dei due buchi neri ospitati dal nucleo della galassia, il che non è del tutto sorprendente. Si erano aspettati qualcosa del genere ma vederli ha avuto un effetto completamente diverso. Soprattutto perché finora non è stato possibile confermare la teoria a causa dell’assenza di emissioni elettromagnetiche ad alta energia, che solitamente sono associate a questo tipo di astro. Ergo, senza prove, è chiaro che non è possibile formulare una teoria affidabile, sebbene sia attesa da tutti nel settore. Utilizzando il MUSE, lo strumento di cui abbiamo parlato all’inizio (Multi-Unit Spectroscopic Explorer) e i dati ausiliari forniti dal telescopio Hubble, il team di astronomi che ha seguito il progetto guidato dall’astronomo Karina VogelEra in grado di seguire i movimenti delle stelle vicine con una precisione quasi perfetta. Attraverso questi movimenti è stato possibile scrivere un’analisi che ha permesso di determinare la massa dei buchi neri. Spoiler, sono giganti! : Il buco nero più grande ha una massa di circa 154 milioni di masse solari, mentre il suo compagno ha una massa di circa 6,3 milioni di masse solari.

“La nostra scoperta indica che potrebbe esserci un numero molto maggiore di resti di fusioni galattiche e potrebbero contenere molti buchi neri massicci nascosti ancora in attesa di essere trovati.‘, lui spiega Karina Vogel. “Questa PIl numero totale di buchi neri supermassicci conosciuti nell’universo locale potrebbe aumentare del 30%“.