Tribune: “Incombe l’accordo globale sull’imposta sulle società: realizziamolo”

Il 4 giugno i ministri delle finanze di Italia, Spagna, Germania e Francia, nell’ambito del Gruppo dei Sette nazioni finanziarie a Londra, hanno pubblicato una rubrica congiunta sul quotidiano inglese The Guardian. Riproduciamo qui la versione francese.

G7

Per più di 4 anni, Francia, Germania, Italia e Spagna hanno lavorato insieme per creare un nuovo sistema fiscale internazionale per il 21° secolo. È una storia piena di molti colpi di scena. È tempo di raggiungere un accordo su questo argomento.

Creare un sistema fiscale internazionale più equo ed efficiente era già una priorità prima della crisi economica, ed è sia necessario che urgente dopo.

perché ? Innanzitutto perché la crisi ha permesso alle grandi aziende digitali di aumentare i propri profitti, raggiungendo livelli di capitale senza eguali in nessun altro settore di attività economica.

Come spieghiamo ai nostri cittadini che le aziende più redditizie sono le meno tassate? Il fatto che la loro attività sia irrilevante non è sufficiente per esentarli dalle tasse. L’attività fisica è stata la norma storica del nostro sistema fiscale, ma deve evolversi man mano che la nostra economia si digitalizza. Devono contribuire al loro livello di successo nel finanziamento del bene comune come fanno tutte le altre imprese.

In secondo luogo, perché la crisi rende intollerabili le disuguaglianze di qualsiasi tipo, comprese le disuguaglianze finanziarie. Che una grande multinazionale, solo perché può trasferire i suoi profitti, sia ancora in grado di pagare meglio la sua imposta sulle società, come lo è attualmente, è inaccettabile per i nostri cittadini.

Il dumping fiscale non può essere un’opzione per l’Europa e non può essere un’opzione per il resto del mondo, il che porterà inevitabilmente a minori entrate fiscali, maggiori disuguaglianze e un deficit di finanziamento dei servizi pubblici di cui abbiamo bisogno.

La terza ragione è la necessità di ricostruire un consenso internazionale sulle grandi questioni globali. Con il sostegno dei nostri paesi, l’OCSE ha svolto per diversi anni un lavoro eccezionale in materia di fiscalità internazionale.

Ha presentato proposte eque ed equilibrate in materia di imposte digitali e imposte minime. Possiamo quindi contare su questo lavoro per costruire un accordo storico, per la prima volta da decenni, su nuove tasse internazionali che uniranno tutte le nazioni del pianeta. Questo accordo multilaterale sarà un segno della determinazione a lavorare insieme su importanti questioni globali.

Con la nuova amministrazione Biden, gli Stati Uniti hanno posto il veto a questo nuovo sistema fiscale internazionale. La nuova proposta degli Stati Uniti va nella giusta direzione, così come la loro proposta di un’aliquota minima del 15%. Siamo quindi impegnati a definire una posizione comune sulle nuove tasse internazionali in occasione della riunione dei ministri delle finanze del G7 a Londra venerdì. Siamo fiduciosi che ciò fornirà l’impulso necessario per raggiungere un accordo globale al G-20 di Venezia del prossimo luglio.

L’opportunità di raggiungere un accordo è a portata di mano, cogliamolo. Lo dobbiamo ai nostri cittadini.

Nadia Calvino, ministro spagnolo dell’Economia e della Trasformazione Digitale

Daniel Franco, Ministro dell’Economia e delle Finanze italiano

Bruno Le Maire, ministro francese dell’Economia, delle finanze e della ripresa

Olaf Schulz, vicecancelliere e ministro delle finanze tedesco