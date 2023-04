Un ex ingegnere di Google prevede che i nanobot renderanno gli esseri umani immortali entro il 2030

I commenti di Mr. Kurzweil sono riemersi in una serie in due parti su YouTube del vlogger Adagio.

L’ex ingegnere di Google ed eminente futurista Ray Kurzweil ha predetto che gli esseri umani raggiungeranno l’immortalità con l’aiuto dei nanobot in soli sette anni.

Lo scienziato informatico di 75 anni, insignito della National Medal of Technology nel 1999 e inserito nella National Inventors Hall of Fame nel 2022, ha fatto questa scioccante previsione negli ultimi decenni. I suoi commenti sono riemersi online in due parti Serie YouTube Di Adagio vlogger.

I video, che hanno accumulato collettivamente migliaia di visualizzazioni, rivisitano le affermazioni fatte da Mr. Kurzweil nel suo libro del 2005, La singolarità è vicina. Ha predetto che la tecnologia consentirà agli esseri umani di raggiungere la vita eterna entro il 2030. Ha anche affermato che gli attuali sviluppi e l’espansione della genetica, della robotica e della nanotecnologia consentiranno ai nanobot di scorrere nelle nostre vene nel prossimo futuro.

Secondo il Posta di New Yorkl’ex ingegnere di Google ha anche affermato che “il 2029 è la data fissa che avevo previsto quando l’IA avrebbe approvato un visto valido”. [Alan] Test di Turing e quindi raggiungere livelli di intelligenza umana.

“Ho fissato la data 2045 per la ‘singolarità’ che è il momento in cui moltiplicheremo la nostra intelligenza effettiva un miliardo di volte fondendoci con [artificial] “Abbiamo creato l’intelligenza”, ha aggiunto.

Secondo Kurzweil, in meno di un decennio, anche gli esseri umani avranno creato la tecnologia per prevenire l’invecchiamento e le malattie utilizzando robot microscopici, inviati a riparare i nostri corpi a livello cellulare. Ha anche affermato che tale nanotecnologia consentirebbe alle persone di mangiare quello che vogliono rimanendo magre ed energiche.

Ora, secondo postaMentre le previsioni di Kurzweil sembrano in qualche modo inverosimili per alcuni, molte delle sue precedenti affermazioni si sono avverate. Aveva predetto che entro il 1999 i consumatori sarebbero stati in grado di disegnare i propri vestiti con gli esatti requisiti di vestibilità e stile dei computer domestici. Ha anche affermato che il miglior giocatore di scacchi del mondo avrebbe perso contro il computer entro il 2000 e che le persone avrebbero utilizzato principalmente computer portatili di grandi dimensioni e forme entro il 2009.