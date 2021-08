Un bellissimo resort del sud Italia ti darà 28.000 euro per trasferirti lì

Rifiuteresti una simile opportunità? Sembra fantasioso, ma se diventi un residente permanente, i soldi sono tuoi!

Sogniamo sempre di vivere in un posto perfetto, in una città meravigliosa dove guarderemo il mare e vivremo senza stress.

Puoi trovare posti del genere solo nel Mediterraneo. Ambientato in una piccola città in Italia chiamata Calabria.

Quindi cosa diresti se ti offrissero di trasferirti lì in modo permanente e ti offrissero anche 28.000 euro per la tua scelta? Pensi che qualcuno ti stia prendendo in giro? Tuttavia, sono molte le città in Italia che offrono 2.000 euro per attirare i residenti permanenti, ma la Calabria offre 14 volte tanto per chi sceglie la città per la residenza permanente.

Quindi, se hai meno di 40 anni e vuoi iniziare la tua vita da qualche altra parte, in un piccolo villaggio con meno di 2.000 abitanti da qualche parte nella parte meridionale della Calabria, in Italia, questa potrebbe essere l’occasione perfetta per te.

Naturalmente, ci sono alcune cose di cui hai bisogno per ottenere quell’incentivo finanziario. Oltre a trasferirsi nell’area, i nuovi residenti devono anche accettare di avviare una piccola impresa o esercitare una professione quando la città ne ha bisogno. Inoltre, devi essere disposto a trasferirti in Calabria entro 90 giorni dall’approvazione della tua domanda. Il denaro ti verrà consegnato in rate mensili, nell’arco di due o tre anni, o come pagamento unico per supportare l’avvio di una nuova attività.

“Finora abbiamo molto interesse e speriamo che se questo primo piano avrà successo, è probabile che ne seguiranno altri nei prossimi anni”, ha affermato Gianluca Gallo, consigliere regionale della Calabria. “L’obiettivo è rilanciare l’economia locale e dare nuova vita alla comunità”, ha aggiunto.

