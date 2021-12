Un attacco aereo israeliano su container siriani e iraniani prende di mira il porto di Latakia | Prende di mira i container iraniani nel porto di Latakia per paura di gravi danni

Damasco1 ora fa



Israele ha attaccato il porto di Latakia, prendendo di mira i container iraniani.

Israele ha lanciato questa mattina un attacco missilistico contro il porto siriano di Latakia. I container iraniani sono stati presi di mira in questo attacco. L’agenzia di stampa siriana, SANA, ha fornito informazioni in merito. Secondo l’agenzia di stampa, Israele ha lanciato un attacco aereo contro il terminal container alle 3.21 del mattino, provocando gravi danni. La maggior parte delle merci siriane viene importata attraverso questo valico.

Israele si rifiuta di dire qualsiasi cosa

Un portavoce militare israeliano ha rifiutato di commentare. Il portavoce ha detto: ‘Non commentiamo notizie dall’estero. All’inizio di questo mese, sempre il 7 dicembre, Israele ha attaccato obiettivi iraniani in Siria. Secondo la Brigata dei monaci Latakia, i vigili del fuoco hanno dovuto lavorare sodo per spegnere l’incendio per circa un’ora dopo l’attacco.

Danni a case, ospedali e molti negozi

La TV di stato Al Ekhbariya ha affermato che l’attacco è stato così potente da danneggiare le case vicine, un ospedale, diversi negozi e attrazioni turistiche. I container presi di mira nell’attacco contenevano parti di macchinari e veicoli, oltre a petrolio. Tuttavia, finora non sono state segnalate vittime in questo attacco. La Russia ha un aeroporto a Hmeimim, a circa 20 km da Latakia.

Sono stato attaccato tre mesi fa

Tre mesi fa, Israele ha lanciato missili all’aeroporto di Damasco, la capitale della Siria. Due combattenti stranieri sono stati uccisi in quello. Israele teme ancora le incursioni iraniane lungo il confine settentrionale. Per questo continua ad attaccare le basi iraniane in Siria e le basi dell’organizzazione terroristica libanese Hezbollah.

Un’organizzazione terroristica è Hezbollah

Hezbollah è stata fondata nel 1982 dalle Guardie rivoluzionarie iraniane. Il suo obiettivo era uccidere il popolo israeliano che era entrato in Libano. Il significato di Hezbollah è “Hezbollah”. È anche un’organizzazione terroristica e un partito politico per i musulmani sciiti in Libano. Questa organizzazione lavora sui principi dei musulmani sciiti in Iran.