Ubisoft sta raddoppiando il suo impegno per NFT per un motivo

Dicembre ha segnato l’inizio dell’era NFT in-game per Ubisoft. L’azienda è nota per franchise di successo come Assassino di dottrinae grido lontanoe l’Universo Espanso Tom Clancy, hanno rilasciato tre NFT gratuiti chiamati “Digits” all’interno dell’ecosistema di Ghost Recon: punto di rottura. Nonostante i primi ritorni meno che favorevoleUbisoft ha raddoppiato la sua posizione, citando il contraccolpo come un “grande cambiamento” per i fan in un’intervista con Decodificare.

La prognosi prima del lancio era già orribile e serviva da avvertimento per le cose a venire. come sottolineato Kotaku, l’annuncio pubblicitario iniziale non era molto popolare tra i fan. Ad un certo punto, dopo aver raccolto più di 40.000 odi, il numero totale è stato nascosto, con grande dispiacere della sezione commenti.

Come probabilmente ci si può aspettare, il rilascio di “Digits” è stato accolto con una risposta altrettanto poco brillante. Ubisoft Quartz, il nome della sua piattaforma NFT, è stata scambiata per poco meno di $ 400 di vendite a partire da questa settimana. Didier Genevois, CTO di Blockchain Technology di Ubisoft, è rimasto fermo sulla scia di tutte le reazioni negative – ed ecco cosa aveva da dire Decodificare Nella sottrazione NFT:

“Abbiamo avuto molti contraccolpi dall’annuncio e sentiamo incoraggiamento e preoccupazioni”, ha detto. “Comprendiamo da dove proviene il sentimento verso la tecnologia e dobbiamo continuare a tenerne conto in ogni fase del processo”.

internamente peggio – Forse il feedback negativo viene solo dall’esterno? Forse il supporto per questa incursione nei token non fungibili viene dall’interno? No. Kotaku Dai un’occhiata ad alcuni dei messaggi sul servizio di social media interno di Ubisoft, MANA, e la risposta degli sviluppatori è stata probabilmente peggiore delle masse.

“Ancora non capisco la soluzione al ‘problema’ qui”, ha scritto un dipendente. “Vale davvero la pubblicità (estremamente) negativa che questo causerà?” Un altro ha chiesto: “Come consideri la proprietà privata, speculazione, scarsità artificiale ed egoismo, e poi dire “Sì, va bene, lo voglio, mettiamolo in arte?”

Digits è stata salutata da Ubisoft come la “prima piattaforma per giocare a NFT ad alta efficienza energetica nei giochi AAA”. L’iniziativa NFT è stata lanciata due settimane fa in concomitanza con la versione PC di Ghost Recon: punto di rottura.

Forse Ubisoft può imparare qualcosa su come dipende il successo del lancio di NFT Community acquista contenutiLa società dietro il contenuto non sta cercando di venderne di più.