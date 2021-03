TWIRL 3: Rocket Lab per provare a lanciare la missione ritardata

La scorsa settimana è stata molto positiva per SpaceX con Atterraggio quasi riuscito di un missile spaziale Durante il test, purtroppo, ha preso fuoco ed è esploso sulla piattaforma. Rocket Lab ha anche dovuto ritardare la sua missione “stanno salendo così velocemente” che abbiamo trattato Lancio questa settimana su Rocket # 2 Ma lo avremo di nuovo questa settimana.

A parte la missione di Rocket Lab di mettere in orbita diversi satelliti, ci saranno due lanci da SpaceX che trasporteranno più satelliti. Costellazione di Starlink Oltre a una missione cinese che trasportava un satellite sperimentale chiamato Xin Jishu Yanzheng 6 che ha sostituito un satellite perso lo scorso anno.

Il missile Rocket Lab sarà lanciato da uno dei suoi missili elettronici e il satellite trasporterà Blacksky Global e diversi CubeSat denominati Centauri 3, Gunsmoke-J, M2 (A / B), Myriota 7 e Veery Hatchling. I razzi elettronici sono estremamente leggeri, pesano solo 12.500 kg. Forse è da qui che è venuta l’ispirazione per il nome della spedizione. Il lancio sarà trasmesso in diretta Il sito web dell’azienda Mercoledì o vicino se il lancio continua.

Mercoledì e sabato, SpaceX lancerà i razzi Falcon 9, che trasportano entrambi 60 satelliti Starlink. Internamente, le missioni sono note rispettivamente come Starlink V1.0-L20 e Starlink V1.0-L21 e pesano un carico utile lordo di 15,6 tonnellate con ogni satellite del peso di 260 kg. Ci sono 1.141 satelliti Starlink in orbita, ma la società prevede di orbitare intorno a 10.000 satelliti alla fine prima di aumentare il numero a oltre 30.000, quindi vedremo quei lanci per molto tempo. Per vedere questi lanci, controlla Canale YouTube di SpaceX Che trasporterà le registrazioni se ti perdi gli eventi dal vivo.

Prima del secondo lancio di SpaceX, la Cina invierà un missile CZ-7A Long March che trasporta il satellite Xin Jishu Yanzheng 6. Il satellite è un satellite sperimentale e fa parte di una serie di missioni dimostrative intraprese dalla China National Space Administration (CNSA). Come al solito con i lanci cinesi, i video e le foto del lancio appariranno online dopo il lancio, ma probabilmente non ci sarà una trasmissione in diretta.

Ci sono tonnellate di lanci di missili ogni settimana per il resto del mese, quindi assicurati di guardare questa settimana la prossima settimana in Missile Launch (TWIRL).