Tutto il Giappone ha guardato il World Classic!

Le partite del World Baseball Classic sono molto seguite in Giappone, dove le gesta di Shuhei Ohtani e dei suoi compagni di squadra catturano l’attenzione di milioni di persone.

E così, come riportato da alcune fonti, tra cui l’account Twitter di Barstool Baseball, circa il 93,6% delle televisioni sul suolo giapponese ha mostrato lunedì la vittoria del Paese sul Messico in semifinale. Guarda i punti salienti nel video qui sopra.

Di conseguenza, molti osservatori si aspettano di vedere un nuovo traguardo nazionale in termini di ascolti raggiunto in occasione della finale in programma martedì contro gli Stati Uniti, anche se il duello si svolgerà mercoledì mattina all’ora locale. Puoi guardare questa partita su TVA Sports 2 dalle 19:00.

Nel frattempo, MLB.com ha riferito alcuni giorni fa che la partita del primo turno contro la Corea del Sud era stata valutata a 44,4, rendendola la partita più seguita del campionato nella storia del torneo in un paese.

Il numero totale equivale a quasi 55 milioni di telespettatori, se non fosse che il conseguente scontro contro l’Italia ha attirato più di 62,5 milioni di persone davanti ai loro piccoli schermi, secondo alcune fonti web, tra cui l’account Baseball Insider.

In confronto, le probabilità di questi ultimi Giochi hanno superato quelle di tutte le competizioni alle Olimpiadi di Tokyo. I quattro incontri del turno preliminare hanno registrato una media di 42,3 in Giappone.