TTG – Notizie sui viaggi di lusso

Il campo si trova a Il cuore del delta dell’Okavango, sito Patrimonio dell’Umanità del Botswana, ha visto i suoi interni ed esterni rinnovati, con nuovi modelli, trame e colori che riflettono la fauna selvatica circostante e nuove finestre e porte più grandi nelle ali per massimizzare la vista del delta.

C’è anche un menu rivitalizzato, incentrato maggiormente sui prodotti e sui sapori locali e lavorando in collaborazione con agricoltori e artigiani locali per ridurre le miglia alimentari e fornire alle comunità vicine un reddito alternativo.

Kim Nixon, amministratore delegato di Wilderness Safaris Botswana, ha dichiarato: “Vumbura incarna la bellezza serena e la diversità della fauna selvatica per tutto l’anno per questa popolare destinazione del Delta, e non ho dubbi che il campeggio rinnovato continuerà a deliziare gli ospiti e ad offrire cambiamenti nella vita escursioni in questa regione. Meravigliosa natura selvaggia – accuratamente conservata per più di due decenni.”

Wilderness Safaris gestisce campi e safari in sette paesi: Botswana, Kenya, Namibia, Ruanda, Sud Africa, Zambia e Zimbabwe.