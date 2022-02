Tre nuovi Mac compaiono nei registri organizzativi prima di un presunto evento Apple

Dan Ackerman/CNET



Secondo quanto riferito, Apple ha introdotto tre nuovi computer Mac nell’Eurasian Economic Database, indicando che Apple lancerà nuovi prodotti in un evento virtuale che si dice si terrà intorno all’8 marzo, Secondo Konsumak. Sebbene ci siano poche informazioni sui potenziali nuovi prodotti, sono stati tutti segnalati come operativi Mac OS Monterey.

all’inizio di questo mese, Bloomberg ha menzionato Apple prevede di ospitare il suo primo evento di prodotto virtuale dell’anno all’inizio di marzo. Si dice che l’evento debutterà con un nuovo iPhone SE 3 5G a basso costo, un iPad Air 5 e forse un nuovo Mac. Apple non ha confermato alcuna notizia su potenziali nuovi prodotti o un evento presunto.

Apple è obbligata per legge a introdurre nuovi prodotti basati su tecnologie di crittografia nel database e storicamente ha introdotto dispositivi in ​​prossimità di un imminente evento di lancio del prodotto. Il deposito indica che Apple ospiterà un evento il prossimo mese, come riportato da Bloomberg, ma non vi è alcuna garanzia. Ci sono stati casi in cui i prodotti sono stati inclusi nel database, ma non sono stati rilasciati per quasi un anno.

Apple non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento.