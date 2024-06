Tra pochi giorni potremo ammirare un fenomeno astronomico raro e sorprendente!

Lo spettacolo in arrivo sarà il primo di una serie molto breve, appena 5 PHEMU delle lune di Saturno durante tutto l'anno.

Tutti pronti, calendario alla mano, per festeggiare il prossimo evento celeste che si preannuncia un vero spettacolo. Infatti, nel giro di pochi giorni, Assisteremo all'occultazione di Teti, una delle lune naturali di Saturno. Fu scoperta da Giovanni Domenico Cassini il 21 marzo 1684. Ma questa occultazione sarà speciale Perché avverrà al livello di un altro satellite naturale di Saturno: Encelado, Fu scoperto da William Herschel il 28 agosto 1789.

Successivamente si verificherà il fenomeno della mutua occultazione tra le lune di Saturno. Questo fenomeno speciale e raro è chiamato PHEMU, che deriva da “fenomeni reciproci”.

PHEMU, fenomeni rari molto interessanti

Vengono mostrati gli stessi PHEMU Con cali di luminosità del satellite, A volte sono così evidenti che possono essere osservati semplicemente con un telescopio. Può essere molto utile per la ricerca scientifica.

Infatti, la cronologia di questi eventi consente agli astronomi di migliorare la loro conoscenza delle orbite dei satelliti. Evidenziare potenziali disturbi.

Quindi puntate le sveglie perché nella notte tra domenica e lunedì prossimo, Alle 3:34 ora locale, Encelado eclisserà Teti. Tuttavia, Teti non sarà completamente oscurata Perché quest'ultimo ha un disco apparente molto più grande di quello di Encelado.

A volte possono verificarsi occultazioni tra satelliti dello stesso pianeta, quindi è un fenomeno reciproco.

Il disco apparente non corrisponde al diametro reale di un corpo celeste, bensì a quello che appare a noi osservatori. La loro presenza a diverse distanze tra due corpi celesti, Potrebbero sembrare della stessa dimensione quando in realtà sono completamente diversi. Come nel caso, ad esempio, del sole e della luna.

Infatti anche il diametro effettivo dei due oggetti è completamente diverso, Il diametro medio di Teti è di 1.066 km ed Encelado è di 498,8 km.

Quindi abbiamo detto che Teti non sarà completamente oscurata ma la nostra lo sarà Occultazione anulare.

Non sarà affatto facile riuscire ad osservare questa scena, Poiché la dimensione dei due satelliti varia tra 10 e 11, Quindi serve un buon telescopio per avvistarlo, e durante l'occultazione nel cielo ci sarà anche la Luna, poco più a est. Lunedì il nostro satellite avrà appena superato la luna piena, che avverrà il 22 giugno. Rimarrà quindi largamente soleggiato, e quindi particolarmente luminoso, al punto da complicare l'osservazione dell'occultazione.

Avremo altre quattro occasioni per ammirare il fenomeno reciproco

Questa non sarà l'unica PHEMU tra le lune di Saturno quest'anno, ma è la prima, Si prevede che nei prossimi mesi seguiranno altri quattro fenomeni reciproci.

PHEMU ciò accadrà presto La durata sarà di 5,5 minuti ad una altitudine di circa 30 gradi (28,185 gradi per l'esattezza) Poiché Teti è più luminosa di Encelado, L'occultazione comporterà una diminuzione del volume di 0,206.

Non resta che sperare che le condizioni meteorologiche non ostacolino ulteriormente l'osservazione di questo raro spettacolo. Infatti, per poter osservare questi fenomeni astronomici, Servono necessariamente cieli limpidi e sereni.

L’ideale allora è stare lontani dalle aree urbane In modo che l'inquinamento luminoso non interrompa il processo di monitoraggio Il che, in questa occasione, è già particolarmente complicato perché Perché la Luna è in fase gibbosa calante.