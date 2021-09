tout ce qu’il faut savoir ce dimanche en Belgique et dans le monde

Remark évolue la pandémie de coronavirus en Belgique et dans le monde? Voici le récapitulatif des informations factuelles de ce dimanche 12 septembre 2021.

La sélection de la rédaction «La faible vaccination à Bruxelles ne doit pas entraver un retour à la normale en Flandre» Le faible taux de vaccination relevé à Bruxelles ne doit pas empêcher la Flandre de retrouver une vie normale avec la prudence nécessaire, estime le président de la N-VA, Bart De Wever. «Nous avons atteint les 90% de vaccination en Flandre (de la populace adulte, NDLR). On peut reprendre la vie. On peut se voir à nouveau, sans masque. Je suis comme un gosse. La Flandre était au rendez-vous ce qui n’est malheureusement pas ou pas encore le cas d’autres Régions, mais cela ne doit pas nous empêcher de reprendre une vie tout à fait normale.» Les Pays-Bas suppriment la distance sociale mais imposent un pass sanitaire Comme plusieurs pays, les Pays Bas ont décidé d’imposer le move sanitaire dans de nombreux endroits. + LIRE ICI

1.BELGIQUE

Erika Vlieghe: «La fin du masque? Notre société n’est pas encore prête pour cela»

Il est trop tôt pour abroger complètement l’obligation de porter un masque, estime l’infectiologue Erika Vlieghe. Une idée qu’elle juge même «irresponsable». + LIRE ICI

2.MONDE

Des gorilles du zoo d’Atlanta positifs au coronavirus

Plusieurs gorilles du zoo de la ville d’Atlanta en Géorgie (Sud des États-Unis) ont été testés positifs au coronavirus, a annoncé Zoo Atlanta. Les animaux, des gorilles des plaines de l’Ouest, avaient subi des assessments après que des soigneurs les ont vus tousser et présenter d’autres symptômes.

L’Irak reçoit moreover de 100.000 doses de vaccin AstraZeneca by means of Covax

L’Irak a reçu dimanche 100.800 doses du vaccin AstraZeneca contre le Covid-19, a annoncé l’Unicef dans un communiqué, un don de l’Italie dans le cadre du programme Covax pour un pays où la inhabitants reste sceptique facial area aux vaccins. + LIRE ICI