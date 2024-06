Test di gioco M2 Apple iPad Air da 13 pollici (2024) – Honkai: Star Rail, Genshin Impact, COD: Warzone Mobile e PUBG

Sono finiti i tempi in cui la serie iPad di Apple era un pony per la produttività. I tablet del gigante della tecnologia sono sempre stati un'opzione per il lavoro creativo e la creazione di contenuti, ma l'aggiornamento del chip della serie M significa che ora hanno più fascino di prima.

È stato annunciato all'inizio di questo mese insieme all'iPad Pro con M4, IL iPad Air da 13 pollici più recente (2024) Entra nello spazio di gioco con la potenza dell'M2. Disponibile anche in una variante da 11 pollici, il dispositivo riprogettato combina 128 GB di spazio di archiviazione con il caratteristico display Liquid Retina di Apple per offrire un'esperienza visivamente migliorata.

Nonostante sia un paio di passi avanti rispetto all'ultima tecnologia M4, l'iPad Air con tecnologia M2 è ancora lungi dall'essere un rallentamento. I test nel mondo reale hanno mostrato prestazioni di gioco competenti su tutta la linea — Honkai: Star Rail Tuttavia si sono verificati alcuni piccoli cali nel frame rate Impatto Genshin, Call of Duty: Warzone MobileE PUBG In movimento Funziona senza intoppi, senza intoppi.

Dai un'occhiata alla suddivisione nel video qui sopra, che include anche controlli della temperatura, punteggi individuali per ciascun titolo e pensieri finali. iPad Air M2 da 13 pollici Inizia da S $ 1.199 È disponibile in blu, viola, starlight e grigio siderale.